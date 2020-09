Lübeck

Jerome Riecke erzählt, wie er den Anruf von der Kinder-Intensivstation bekam. Wie er aus seinem Auto sprang, das vor dem Krankenhaus geparkt war, und losrannte. Wie er auf der Station ankam. Dann stockt seine Stimme. Er braucht eine längere Pause, bevor er weitererzählen kann.

Am Dienstag, 1. September 2020, um kurz nach 7 Uhr starb Hendrik Manke auf der Kinder-Intensivstation des UKSH Lübeck in den Armen seines Vaters Jerome Riecke. Der Vater hatte ihn sich auf den nackten Oberkörper legen lassen, um ihm in seinen letzten Minuten so nah zu sein, wie es nur ging. Hendrik war zwei Tage alt. Jerome Riecke (25) und die Mutter des Kindes, Christina Manke (25) halten es für möglich, dass Hendrik noch leben würde, wenn er rechtzeitig Hilfe bekommen hätte.

Diese Chronik der Ereignisse stützt sich auf die Angaben der Eltern. Wo sie von der Patientenakte abweicht, ist das kenntlich gemacht.

Eingeleitete Geburt am Wochenende

Sonnabend, 29. August, 10 Uhr: Christina Manke kommt in die Geburtsklinik des UKSH Lübeck, um ihren Sohn zur Welt zu bringen. Weil das Kind im Mutterleib zuletzt wenig gewachsen ist, soll die Geburt mit Medikamenten eingeleitet werden. Ein kleiner Herzfehler ist schon vor der Geburt bekannt. Den Termin für die Geburt hat das UKSH festgelegt. Am Wochenende sind in der Geburtsklinik nach UKSH-Angaben weniger Ärzte im Einsatz als an Werktagen.

Allein unter Wehen in den Kreißsaal

Sonntag, 30. August, 5.45 Uhr: Christina Manke hat Wehen und gibt einer Krankenschwester Bescheid. Manke hat Erfahrung: Sie hat schon zwei Kinder im UKSH zur Welt gebracht. Auf Bitten der Krankenschwester geht sie in den Kreißsaal, vier Stockwerke abwärts mit dem Fahrstuhl – allein. Eine Hebamme empfängt sie und geht gleich wieder. Manke geht zur Toilette, kommt zurück und wartet – allein. Die Hebamme kommt, verbindet Manke mit dem Wehenschreiber und geht. Nach einer halben Stunde werden die Wehen fast unerträglich stark. Manke schleppt sich zum Alarmknopf. Sie ruft unter heftigen Wehen Jerome Riecke an, der vor seinem Haus im Auto sitzt und wartet.

War ein Arzt im Kreißsaal?

Sonntag, 7.33 Uhr: Hendrik Manke kommt zur Welt. Einen Arzt hat Christina Manke bis jetzt nicht zu Gesicht bekommen. Das UKSH erklärt dazu später schriftlich auf LN-Anfrage: „Grundsätzlich sind immer Ärzte bei der Geburt anwesend. In diesem Fall war eine rasche Geburt (Sturzgeburt) aufgetreten. Der Arzt war zwei Minuten nach der Geburt anwesend.“ So hat es die Hebamme in der Akte vermerkt. Der Arzt selbst notiert in einem Vermerk um 7.50 Uhr: „Kind nach Aussage der Hebamme und eigener Sichtung postpartal (nach der Geburt) gut adaptiert, rosig, vital.“

Christina Manke erinnert sich aber an keinen Arzt, der bei ihr gewesen wäre. Erst gegen 9 Uhr sei eine Ärztin gekommen. Da war Hendrik schon nicht mehr bei ihr. „Von einer Sturzgeburt war bis jetzt überhaupt nicht die Rede“, sagt Jerome Riecke, als er von der Stellungnahme des UKSH erfährt.

„Das Baby ist doch blau!“

Sonntag, 8.10 Uhr: Jerome Riecke kommt in den Kreißsaal. „Mein erster Satz war: ,Das Baby ist doch blau!’“, erinnert er sich. Ein Foto, das er um 8.13 Uhr machte, stützt diese Aussage. Das Baby sei noch immer nicht untersucht worden, trotz mehrmaliger Nachfrage. „Man wurde da die ganze Zeit irgendwie nicht ernst genommen“, sagt Christina Manke. Das Kind atmet schwer und bewegt sich weniger, als Manke es von ihren früheren Neugeborenen kennt. Im Protokoll steht ein um 8.50 Uhr verfasster Eintrag der Hebamme. Er vermerkt für 8.20 Uhr: „Ngb (Neugeborenes) rosig, vital.“

Hautfarbe rosig oder blauviolett?

8.46 Uhr: Zwei Hebammen untersuchen das Kind. Sie stellen fest, dass die Sauerstoffsättigung des Blutes nur 61 Prozent, am Fuß sogar nur 56 Prozent beträgt. So erinnert sich Jerome Riecke. Im Protokoll steht für beide Werte 70 Prozent – auch das ist zu wenig. Die Hebammen nehmen das Kind mit, um es einem Arzt zu bringen.

Sonntag, 9 Uhr: Hendrik kommt auf die Neugeborenen-Intensivstation. Dort wird bei der Erstversorgung festgestellt: „Männliches Reifgeborenes in stark reduziertem Allgemeinzustand. Zyanotisches Hautkolorit, schlapper Muskeltonus (...).“ Zyanotisch bedeutet blauviolett.

Klinikdirektor: Alle Abläufe eingehalten

Achim Rody, Direktor der UKSH-Geburtsklinik in Lübeck, sieht keinen Grund, an den Angaben im Geburtsprotokoll zu zweifeln. „Der Arzt war nun einmal hier, das bezeugen auch die Hebammen“, sagt er den LN am Telefon. „Das erscheint mir alles schlüssig. Die Abläufe waren so, wie sie bei uns standardisiert sind.“

Sonntag, 11.30 Uhr: Erst jetzt erfahren die Eltern, wo Hendrik ist. Um 12.45 Uhr können sie ihn sehen – in einem gläsernen Kasten, an Schläuchen, sediert. Am Abend fährt Jerome Riecke nach Hause. „Ich habe mich auf das Schlimmste eingestellt.“

Wiederbelebung mit Herzmassage

Montag, 31. August, 9.30 Uhr: Die Eltern werden gebeten, auf die Intensivstation zu kommen. Sie erfahren: Am Morgen gegen 8 Uhr sei der Beatmungsschlauch des Kindes durch Sekrete verstopft gewesen. Das Kind sei mit Adrenalin und Herzmassage wiederbelebt worden.

Montag, 18.30 Uhr: Ein Arzt sagt den Eltern, dass Hendrik die Nacht wahrscheinlich nicht überleben werde. Christina Manke und Jerome Riecke bitten den Krankenhaus-Pastor, ihn zu taufen. Die Eltern suchen den Taufspruch aus: „Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen.“ In der Nacht halten die Eltern abwechselnd an Hendriks Seite Wache.

Die Maschinen werden abgestellt

Dienstag, 1. September, 6.30 Uhr: Auf der Intensivstation stehen zwei Liegen für die Eltern bereit. Die Ärzte erklären: Hendriks Nieren versagen. Sie würden die lebenserhaltende Therapie beenden. Riecke erinnert sich: „Ich habe gefragt, ob ich mich nicht mit einer Freundin kurzschließen könnte, die Notärztin ist. Da meinten die, nee, das wäre keine Frage, das wäre jetzt eine medizinische Maßnahme, die auch nicht weiter aufgeschoben wird.“ In der Patientenakte steht: „In der Gesamtschau der Befunde und der (...) sehr schlechten Prognose beendeten wir in enger Absprache mit den Eltern die intensivmedizinische Therapie.“

Dienstag, 7 Uhr: Die Schläuche werden abgenommen. Um 7.50 Uhr wird der Tod des Kindes festgestellt.

Schicksal oder grober Behandlungsfehler?

Warum wurde Hendrik nur zwei Tage alt? Jerome Riecke und Christina Manke wollen eine Antwort. Sie bereiten eine Zivilklage vor und haben Anzeige bei der Staatsanwaltschaft erstattet. Weder die Obduktion in der Klinik noch die vom Amtsgericht Lübeck angeordnete Leichenöffnung haben eine eindeutige Todesursache ergeben. Der Befund führt unter anderem eine verschlossene Vene zwischen dem Herzen und der Lunge auf.

„Es kann immer noch sein, dass es genauso gekommen wäre, wenn alle vernünftig gehandelt hätten“, sagt der Rechtsanwalt Jens-Arne Reumschüssel, der Hendriks Eltern vertritt. Für ihn ist es dennoch „sonnenklar“, dass ein grober Behandlungsfehler vorliege. Sollte das Landgericht Lübeck dem folgen, läge die Beweislast nicht mehr bei den Klägern, sondern beim UKSH.

War Hendriks früher Tod Schicksal? War das Krankenhaus überlastet? Haben Menschen versagt? Das letzte Wort werden wohl Gerichte haben.

Von Hanno Kabel/ LN