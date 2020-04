Die Zeichen standen schon gut, jetzt ist die Entscheidung da: Die von der Corona-Krise schwer getroffene Tui kann mit einem Staatskredit die nächste Zeit überbrücken. Aber das globale Reisegeschäft liegt am Boden, viele Beschäftigte sind in Kurzarbeit. Reicht die Unterstützung aus?

Flugzeuge von Tuifly parken am Flughafen Hannover. Der Weg für ein staatliches Hilfspaket an den Tui-Konzern in der Corona-Krise ist frei. Quelle: Julian Stratenschulte