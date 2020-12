Hamburg/Kiel

Es sollte eine ganz besondere Reise werden. Für 35 Tage sollten Urlauber vom 10. Dezember mit der "Mein Schiff 1" von Deutschland direkt in die Karibik fahren. Doch daraus wird nichts. Die 1500 Passagiere, die über 4000 Euro pro Ticket für die Reise ausgegeben haben, müssen an Land bleiben.

Wie die Reederei am Nachmittag in Hamburg mitteilte, sind die Gespräche zur Abfertigung des Schiffes gescheitert. "Soeben erreichte uns die Nachricht, dass uns nunmehr alle deutschen Häfen die geplante Abfahrt im Dezember verweigern", so eine Sprecherin von Tui Cruises. Grund dafür ist der Corona-Lockdown.

Tui Cruises sagt Karibik-Kreuzfahrt ab

Bereits Anfang der Woche hatte das Wirtschaftsministerium in Kiel der Reederei keine Ausnahme zur Abfertigung erteilt. Zuletzt war Bremerhaven als Starthafen für die Karibikreise im Gespräch.

Doch auch Hamburg und Bremen gaben für die Reise kein grünes Licht. Der Reederei blieb nur noch eins übrig: "Schweren Herzens müssen wir daher die 35-tägige Karibik-Reise vom 10. Dezember bis 14. Januar 2021 leider absagen", so die Sprecherin. Den Gästen der Karibik-Tour bietet Tui Cruises nun eine Mitreise auf einer dreiwöchigen Kanaren-Kreuzfahrt ab 17. Dezember zum Sonderpreis an.

„Mein Schiff 1“ und „Mein Schiff 4“ bleiben in Ostsee

Wie kurzfristig und überraschend die Absage der Häfen kam, war im Kieler Hafen zu sehen. Am Donnerstag war morgens die Beladung der "Mein Schiff 1" angelaufen. Mehrere Lastwagen hatten Proviant für die Karibikreise angeliefert.

In Kiel war außerdem die "Mein Schiff 4" eingetroffen, die Ausrüstung an die "Mein Schiff 1" übergibt. Die beiden Schiffe bleiben jetzt vorerst in der Ostsee.

