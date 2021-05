Hannover

Die Inzidenzen in Niedersachsen sinken deutlich: Am Mittwoch lag der landesweite Wert sogar unter 50 – die Sieben-Tage-Inzidenz betrug 49,5 Infektionen pro 100.000 Einwohner. Doch die Landesregierung will weiterhin vorsichtig bleiben – die neue Corona-Verordnung soll trotz Forderungen aus der Gastronomie und Hotellerie nicht vorgezogen werden.

„Wir befinden uns gerade in einem Zwischenstadium“, erklärte Regierungssprecherin Anke Pörksen am Mittwoch in Hannover den Entschluss. Zwar sinken die Neuinfektionen, allerdings spiegele sich der Effekt der Feiertage noch nicht in den Zahlen wider. Die konkreten Lockerungen, die im Stufenplan festgeschrieben sind, sollen deswegen nicht vorzeitig umgesetzt werden. Die aktuelle Fassung ist bis zum 31. Mai gültig, das neue Regelwerk könnte voraussichtlich zwischen dem 29. und 31. Mai inkrafttreten.

Zum Leidwesen vieler Unternehmen in Niedersachsen. Denn ohne die neue Verordnung, sind viele geplante Öffnungsschritte für Landkreise mit einer Inzidenz unter 50 nicht möglich. Restaurants und Cafés in diesen Regionen dürfen deswegen vorerst nur ihre Außengastronomie öffnen, nicht aber die im Stufenplan festgeschriebene Innengastronomie.

Gastronomie fordert schnellere Öffnung

Rainer Balke, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Niedersachsen (Dehoga), macht gegenüber der NP deutlich: „Wir müssen uns keine Illusionen machen, die Öffnung der Außengastronomie alleine, lohnt sich betriebswirtschaftlich kaum.“ Er spricht sich deshalb für eine schnellere Öffnung aus. Mit Blick auf das bevorstehende Pfingstwochenende sagt er: „Jeder freie Tag ist ein umsatzstarker Tag.“

Für die Landesregierung steht allerdings der Infektionsschutz im Vordergrund. Zumindest im Bereich Tourismus gibt es aber eine Entlastung: Bereits an Pfingsten können Menschen aus anderen Ländern Urlaub in Niedersachsen machen. Eigentlich sollte die „Landeskinderregel“ ebenfalls erst mit der neuen Verordnung aufgehoben werden, nun muss die Landesregierung laut Anke Pörksen aber „unfreiwillig“ lockern – das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hatte die Regel am Dienstag aufgehoben.

Das gilt mit der neuen Verordnung bei einer Inzidenz unter 50

Doch was gilt mit der neuen Verordnung in Niedersachsen und möglicherweise auch in Hannover? Immerhin sinkt die Inzidenz auch in der Landeshauptstadt deutlich. Sollte sie am Tag des Inkrafttretens des Regelwerks fünf Werktage unter 50 liegen, entfällt für den Außenbereich der Gastronomie die Sperrstunde und der Nachweis eines negativen Schnelltests. Zudem können Betreiberinnen und Betreiber auch wieder Tische im Inneren des Restaurants vergeben – allerdings dürfen die Plätze nur zu maximal 50 Prozent ausgelastet sein. Die Vorlage eines Tests ist nötig.

Zudem dürfen Freibäder mit Test- und Hygienekonzept öffnen. Auch die Kontaktbeschränkungen werden gelockert: Ein Haushalt darf sich mit zwei weiteren Personen eines anderen Haushaltes treffen. Maximal dürfen aber zehn Personen aus drei Haushalten zusammenkommen, Kinder unter 14 Jahren sind ausgenommen.

Mit der neuen Verordnung will die Landesregierung zudem die digitale Kontakt- und Testnachverfolgung vorantreiben. Sie soll nicht mehr die Ausnahme, sondern der Regelfall werden. „Wir wollen weg von der Zettelwirtschaft“, sagte die Regierungssprecherin. Derzeit ist allerdings noch unklar, wie das genau funktionieren soll. Denkbar sei die Luca-App oder die Corona-Warnapp – dies müsse laut Landesregierung aber der Markt bestimmen. Eine einheitliche Vorgabe durch das Land sei nicht umsetzbar, hieß es am Mittwoch.

Von Mandy Sarti