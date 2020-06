Die Airline Tuifly hält trotz der Corona-Krise und dem daraus resultierenden Sparkurs im Unternehmen am Hauptstandort Hannover fest. Das ist das Ergebnis eines Gespräches, zu dem sich die Konzernspitze am Montag mit Arbeitnehmern und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann getroffen hat. Kürzungen auch am Heimatsitz sind dennoch nicht vom Tisch.