Trotz 2G-plus: Zahlreiche Omikron-Fälle nach Weihnachtspartys in Schleswig-Holstein

Trittau/Bad Segeberg

Trotz 2G-Plus-Regeln haben sich in Schleswig-Holstein mehrere größere Weihnachtspartys offenbar zu Superspreader-Events entwickelt.

Nach zwei Feiern in der Diskothek „Joy“ in Henstedt-Ulzburg am 24. und 25. Dezember liegen dem Gesundheitsamt in Bad Segeberg inzwischen 28 positive PCR-Tests von Partygästen vor, teilte Kreissprecherin Sabrina Müller am Donnerstagnachmittag mit.

Omikron-Variante nachgewiesen

In bisher drei Fällen sei die als besonders ansteckend geltende Omikron-Variante des Virus nachgewiesen worden. Auch auf Sylt und im „Fun-Parc“ in Trittau (Bad Oldesloe) gab es nach Partys mehrere Corona-Infektionen – und das obwohl sämtliche Gäste geimpft oder genesen sein und einen tagesaktuellen Corona vorlegen mussten.

„Trotz eines umfassenden Hygienekonzeptes wurde zwischenzeitlich bei mehreren Personen, die sich am 24. und 25. Dezember zum Feiern im Fun-Parc Trittau aufgehalten haben, die Omikron-Variante des Corona-Virus nachgewiesen“, sagte Kreissprecherin Larissa Bebensee.

Zahl der Corona-Fälle dürfte noch steigen

In Niedersachsen hatten Diskotheken und Bars während der Weihnachtsruhe schließen müssen – und durften bislang auch noch nicht wieder öffnen. Die Zahl der Corona-Fälle in Schleswig-Holstein dürfte indes noch weiter steigen. Von den 820 Gästen, die an den Partys in Henstedt-Ulzburg teilgenommen hatten, haben sich mittlerweile rund 200 bei Infektionsschutz des Kreises gemeldet.

Die Diskothek Joy in Henstedt-Ulzburg. Quelle: Hanno Bode/imago images

„Von ihnen sind aktuell etwa 50 symptomatisch. Sie haben Erkältungs- und Grippesymptome wie Husten, Schnupfen, Halsweh, Gliederschmerzen und Müdigkeit“, sagt Kreissprecherin Sabrina Müller.

Wegen Omikron zwei Wochen in Quarantäne

Wegen der besonders ansteckenden Omikron-Variante werden sämtliche Gäste im Sinne des Infektionsschutzes als „enge Kontaktpersonen“ eingestuft. Unabhängig vom Impf- oder Genesenenstatus müssen sie sich für zwei Wochen in Quarantäne begeben, die nur durch das Gesundheitsamt beendet werden kann.

Wie viele Personen von der Quarantäneanordnung in Trittau betroffen sind, konnte das Gesundheitsamt am Donnerstag noch nicht sagen. Fotos, die die Discothek von ihrer „Traditionellen Heiligabend Party“ am 24. und vom „Weihnachtswahnsinn“ am 25. Dezember veröffentlicht hat, zeigen jedoch ein ziemlich volles Haus.

Dem Betreiber der Diskothek sei nach Angaben von Kreissprecherin Larissa Bebensee kein Vorwurf zu machen. „Das Hygienekonzept liegt uns vor. Und wir haben keinen Grund zu der Annahme, dass dagegen verstoßen worden ist“, sagte Bebensee.

Veranstalter musste keine Kontaktdaten erfassen

Im Club „Roten Kliff“ auf Sylt waren rund 120 Gäste bei der Party. „Die ersten drei positiven Fälle haben wir am 28. Dezember feststellen können, mittlerweile sind es zwölf. Wir warten auf weitere Ergebnisse“, sagt eine Sprecherin des Kreises Nordfriesland.

Mit höchster Wahrscheinlichkeit handelt es sich bei den Coronainfektionen um die Omikron-Variante des Coronavirus. Im Kreis Nordfriesland sei diese bereits dominierend, so die Sprecherin.

Von den rund 120 Party-Gästen haben sich mittlerweile 90 bis 100 auf Corona testen lassen. „Das Problem ist, dass wir nicht auf Daten der Luca-App zurückgreifen können, weil die Veranstalter keine Kontaktdaten erfassen mussten“, sagt die Kreissprecherin.

Die Gäste haben durch Mundpropaganda und Medienberichten von dem Corona-Ausbruch im Club „Rotes Kliff“ erfahren. Mit weiteren Testergebnissen wird frühestens Donnerstagabend gerechnet.

Von Oliver Vogt/LN/RND