Trauer um Vollblutpolitiker Mahrenholz

HANNOVER. Was ist er nicht alles gewesen in seinem langen Leben: Abgeordneter, Staatssekretär, Funkhausdirektor des NDR, Chef der Staatskanzlei Niedersachsen, Minister und Rechtsanwalt. Bekannt geworden in ganz Deutschland ist Professor Dr. Ernst Gottfried Mahrenholz als Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichtes. Nun ist der Träger der Niedersächsischen Landesmedaille im Alter von 91 Jahren in seinem Haus im Heideviertel gestorben. Das Verlässlichste an ihm war die Unberechenbarkeit, sagen Freunde. Mahrenholz dachte über jede Frage neu nach, revidierte seine Meinung für einen Juristen erstaunlich oft und hielt stets die Freiheiten des Grundgesetzes hoch. Viel diskutiert war seine Entscheidung, einem Nazi-Täter mit lebenslanger Haft Urlaub vom Gefängnis zuzubilligen, weil auch dieser Verbrecher es verdiene, als Mensch mit Würde behandelt zu werden. In der Abtreibungsfrage wies der Sohn eines Pastors und Kirchenmusikers darauf bin, dass nicht nur der Schutz des ungeborenen Lebens, sondern auch die Grundrechte der Frauen betroffen seien. Er bezog Stellung gegen ein NPD-Verbot und war dafür, das Kopftuch-Tragen zu erlauben, weil es eine Integrationsmaßnahme sei. Auch seiner SPD machte Mahrenholz es oft nicht leicht.

Vizepräsident des höchsten Gerichts

Am 18. Juni 1929 in Göttingen geboren, studierte Mahrenholz nach dem Abitur Theologie, Psychologie und Philisophie in Göttingen und anschließend in Göttingen und Tübingen Rechtswissenschaften, danach wurde er zum Dr. jur. promoviert. Mahrenholz war persönlicher Referent von Ministerpräsident Hinrich Wilhelm Kopf, von 1974 an für zwei Jahre Kultusminister. 1981 wurde er zum Richter des Bundesverfassungsgerichtes berufen, wurde Vorsitzender des zweiten Senats und damit Vizepräsident des höchsten und wichtigsten Gerichts der Bundesrepublik. Mahrenholz war maßgeblich an Entscheidungen zur Stationierung von Mittelstreckenraketen, zum Recht auf Kriegsdienstverweigerung, zur Aussetzung des Restes einer lebenslangen Freiheitsstrafe, zum Schwangerschaftsabbruch und an der Entscheidung zum Vertrag von Maastricht beteiligt.

Niedersachsens höchster Orden

Auch im Ruhestand meldete sich Mahrenholz gelegentlich zu Wort, wenngleich er nichts von der Weisheit im Alter hören wollte: „Wenn überhaupt bin ich etwas gelassener geworden.“ Im Jahr seines 90. Geburtstages erhielt der Witwer aus Händen von Stephan Weil die Landesmedaille, Niedersachsens höchsten Orden. Der Ministerpräsident würdigte damit auch das lange ehrenamtliche Engagement von Mahrenholz, etwa in der Deutsch-Israelischen Juristenvereinigung, deren Ehrenpräsident er war. Mahrenholz sei „für viele und vieles ein Vorbild“, lobte Weil. Ob er 100 werden wolle, wurde Ernst Gottfried Mahrenholz anlässlich des runden Geburtstages gefragt: „Wenn es denn geht, dann gerne.“ Es ging nicht. Mahrenholz hinterlässt Lebensgefährtin Johanna Lis, einen Sohn und eine Tochter, die Professorin in Kanada ist.

Von Christoph Dannowski