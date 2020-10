Göttingen/Braunschweig

Der im Göttinger Transplantationsprozess freigesprochene Arzt hat Anrecht auf eine Entschädigung vom Land Niedersachsen in Höhe von 1,2 Millionen Euro. Das hat der elfte Zivilsenat des Oberlandesgerichts Braunschweig in seinem Urteil vom Mittwoch entschieden, teilt die Pressestelle des Oberlandesgerichts mit.

In dem Verfahren ging es um die Klage eines Arztes gegen das Land Niedersachsen auf Entschädigung. Der Arzt hatte im sogenannten Göttinger Transplantationsprozess etwa elf Monate in Untersuchungshaft verbracht, bevor der Haftbefehl gegen Zahlung einer Kaution in Höhe von 500.000. Euro außer Vollzug gesetzt wurde. Am Ende war der Arzt freigesprochen und die Verpflichtung der Staatskasse zur Entschädigung festgestellt worden.

Urteil des Landgerichts bestätigt

Das Landgericht Braunschweig hatte das Land Niedersachsen im September 2019 nach einer Beweisaufnahme zur Leistung von rund 1,2 Millionen Euro verurteilt. Das habe der Zivilsenat des Oberlandesgerichts nun im Wesentlichen bestätigt, teilt Andrea Tietze von der Pressestelle mit.

Der Arzt habe einen Anspruch in Höhe von 80.000 Euro wegen des Zinsschadens für ein Darlehen, das er benötigt habe, um die Kaution für die Außervollzugsetzung des Untersuchungshaftbefehls zu erbringen. Er könne vom Land Niedersachsen darüber hinaus auch entgangenen Gewinn verlangen, weil er wegen der Untersuchungshaft eine Stelle in einem Krankenhaus in Jordanien mit einem monatlichen Gehalt von 50.000 US-Dollar nicht habe antreten können. Dieser Posten machte mit circa 1,1 Mio. Euro den größten Teil der Klage aus.

Der Arzt müsse sich lediglich ersparte Aufwendungen für Unterkunft und Verpflegung während der Untersuchungshaft in Höhe von 3.400 Euro anrechnen lassen. „Die Revision hat der Senat nicht zugelassen“, so Tietze.

Von Vera Wölk