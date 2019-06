Wolfsburg

Bei einem Brand in einem viergeschossigen Mehrfamilienhaus in der Bonhoeffer Straße im Wolfsburger Stadtteil Detmerode ist am Freitag ein Mann gestorben. Weitere Bewohner wurden verletzt. Das Feuer sei aus bisher unbekannten Ursachen gegen 0.50 Uhr in einer der Wohnungen ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher. Beim Eintreffen der Rettungskräfte schlugen die Flammen schon aus einem der Fenster. Hausbewohner waren aus dem Haus geflüchtet oder gerade dabei, den Flammen zu entkommen.

Ehefrau noch vor Ort reanimiert

Feuerwehrleute retteten unter Atemschutz ein Ehepaar aus der betroffenen Wohnung. Beide mussten vor Ort reanimiert werden. Während der 84-Jährige seinen schweren Verletzungen noch vor Ort erlag, wurde seine 75-jährige Ehefrau mit lebensgefährlichen Verletzungen zunächst in das Klinikum Wolfsburg und anschließend in die Medizinische Hochschule in Hannover überführt.

Mehrere Bewohner wurden verletzt

Mehrere Hausbewohner wurden bei dem Brand verletzt. So wurden eine 45 Jahre alte Bewohnerin und ihre 14 Jahre alte Tochter mit Rauchgasintoxikationen ins Klinikum nach Wolfenbüttel, ein 43 Jahre alte Bewohner ins Klinikum nach Gifhorn gebracht, wo er intensiv medizinisch betreut wird. Drei weitere Bewohner konnten durch die Feuerwehr mittels Drehleiter vom Balkon ihrer Wohnung gerettet werden. Eine 49 Jahre alte Bewohnerin erlitt einen Schock und wurde vor Ort durch anwesende Notärzte und Rettungssanitäter versorgt.

35 Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammen

Die Berufsfeuerwehr Wolfsburg sowie die Freiwilligen Feuerwehren Stadtmitte und Fallersleben waren mit insgesamt 35 Kameraden, fünf Rettungswagen und drei Notärzten vor Ort. Nach Beendigung der Nachlöscharbeiten, gegen 2.50 Uhr konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Experten ermitteln Brandursache

Die brandbetroffene Wohnung wurde von der Polizei beschlagnahmt. Die Ermittler werden zur Klärung der Brandursache einen Brandsachverständigen hinzuziehen. Erste Ergebnisse werden nicht vor Wochenbeginn erwartet.

Im Landkreis Leer kam es am Donnerstag ebenfalls zu einem Brand. Bei den Löscharbeiten entdeckte die Feuerwehr eine Frauenleiche.

Von RND/dpa