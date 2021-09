Northeim

Nach dem Fund einer Frauenleiche in einem Maisfeld in der Nähe der Kläranlage in Northeim hat die Mordkommission der Polizeiinspektion Northeim einen Tatverdächtigen ermittelt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Göttingen steht ein 57-jähriger Patient des Maßregelvollzugszentrums in Moringen im Verdacht, die 64-jährige Frau aus Northeim am vergangenen Sonnabend getötet zu haben.

Tatverdächtiger hatte Freigang

Der 57-Jährige, der sich bereits seit mehreren Jahrzehnten im Maßregelvollzug befinde, habe im Zuge von Lockerungen an dem Tag Freigang gehabt. Der Beschuldigte sei zeitnah nach dem Auffinden der Leiche in den gesondert gesicherten und verschlossenen Bereich des Maßregelvollzugszentrums verlegt worden.

Der 57-Jährige sei 1987 wegen versuchten Totschlags vom Landgericht Göttingen zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Daneben sei die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet worden. Ähnlich wie bei der damaligen Tat habe er vermutlich auch diesmal im Zustand der Schuldunfähigkeit oder der verminderten Schuldunfähigkeit gehandelt.

Von pid/GT/RND