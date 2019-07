Oldenburg

In Oldenburg ist am Freitag ein 27-jähriger Oldenburger wegen des Verdachts der versuchten Tötung festgenommen worden. Der Mann soll seinen vier Jahre alten Sohn körperlich misshandelt haben. Wie die Polizei mitteilte, wurden neben dem Vierjährigen auch zwei weitere Kinder des Oldenburgers im Alter von zwei uns sechs Jahren in Obhut des Jugendamtes übergeben. Die Staatsanwaltschaft beantragte Haftbefehl gegen den Mann.

Polizei observierte Wohnung des Verdächtigen

Zuvor hatten die Beamten wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln gegen den 27-Jährigen ermittelt. Dabei wurden die Polizisten auf einen möglichen Missbrauch aufmerksam gemacht. Die Einsatzkräfte hatten am Freitag zunächst die Wohnung des Verdächtigen in Oldenburg observiert. Nachdem der Mann am Nachmittag seine Wohnung verließ, schlugen die Fahnder zu und nahmen den 27-Jährigen fest. Anschließend wurden die Kinder dem Jugendamt übergeben.

Von RND/max