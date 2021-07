Lingen

Ein 25 Jahre alter Fußgänger ist auf der B213 in Lingen im Landkreis Emsland von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Mann befand sich am späten Sonnabendabend zu Fuß auf der Bundesstraße, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Ein 22 Jahre alter Mann habe den Fußgänger mit seinem Wagen erfasst. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der Autofahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt.

Warum der junge Mann sich auf der Straße aufhielt, ist derzeit nicht bekannt.

Von RND/dpa