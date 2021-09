Ilsede

Zu einem tödlichen Unfall ist es am Dienstagmittag auf der Kreisstraße 23 zwischen Groß Lafferde und Münstedt nahe der Kreuzung „Weißes Kreuz“ gekommen. Dabei stießen aus noch unbekannten Gründen ein Lkw sowie ein Auto zusammen. Eine 55-jährige Autofahrerin aus dem Kreis Peine verlor dabei ihr Leben.

Um 11.45 Uhr wurden Kräfte der Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes zu dem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Lkw auf die K 23 kurz vor Münstedt alarmiert. Die Information lautete: Unfall mit einer eingeklemmten Person. Polizeisprecher Malte Jansen sagt: „Die Autofahrerin geriet aus Richtung Münstedt kommend aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr. Dort kollidierte sie mit einem entgegenkommenden niederländischen Lkw. Durch die Schwere des Aufpralls schleuderten beide Fahrzeuge in den Straßengraben. Die Peinerin (55) erlitt bei der Kollision tödliche Verletzungen.“

Wie Daniel Graf, Einsatzleiter der Feuerwehr Münstedt weiter berichtet, ist der Lastwagen nach dem Zusammenstoß gegen einen Baum geprallt. Die Fahrerin des Autos war so stark im Fahrzeug eingeklemmt, dass die Feuerwehren sie mit schwerem technischen Gerät befreien wollten. Doch die Verletzungen der Frau waren letztendlich so schwer, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Der unverletzte niederländische Lkw-Fahrer erlitt einen Schock und musste von Rettungskräften betreut werden.

Für die Unfallaufnahme hat die Feuerwehr die K 23 beidseitig gesperrt. Der Laster und das Auto wurden so erheblich beschädigt, dass sie mit einem Abschlepper abtransportiert werden mussten. Der Sachschaden ist hoch. Der genaue Unfallhergang muss laut Polizeisprecher Malte Jansen „jetzt noch bei den weiteren Ermittlungen geklärt werden“. Im Einsatz waren neben der Polizei und dem Rettungsdienst die Feuerwehren Groß Lafferde, Münstedt sowie Gadenstedt.

Von der Peiner Allgemeinen Zeitung