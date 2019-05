Müden

Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Gifhorn ist ein Mann in seinem Auto verbrannt. Der Wagen prallte am Freitag zwischen Müden und Hahnenhorn mit dem Auto einer 56-Jährigen zusammen, die schwer verletzt wurde, wie die Polizei mitteilte. Der Mann übersah demnach, dass die Frau Vorfahrt hatte, als er von einem Feldweg auf eine Landstraße abbiegen wollte. Der Wagen des Mannes fing sofort Feuer. Die 56-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Am Unfallort in der Nähe von Müden waren rund 40 Feuerwehrleute und Polizisten im Einsatz.

Von RND/dpa