Achim

Beim Überholen in einer Kurve hat ein 22 Jahre alter Autofahrer in Achim einen tödlichen Unfall verursacht. Wie die Polizei im Landkreis Verden am Dienstag mitteilte, fuhr der Mann einen Personenwagen mit Anhänger. Nach ersten Erkenntnissen scherte er in einer langgezogenen Kurve zum Überholen aus. Dabei habe er den entgegenkommenden Wagen eines 19-Jährigen übersehen. Die Autos stießen bei dem Unfall am Montagabend frontal zusammen. Der 19-Jährige wurde in seinem Wagen eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle.

Der 22-Jährige wurde den Angaben nach mit leichten Verletzungen im Krankenhaus untersucht. Ihm sei noch in der Nacht eine Blutprobe entnommen worden. Wegen der Bergungsarbeiten war die Durchgangsstraße im Achimer Stadtteil Badenermoor bis in die Morgenstunden am Dienstag gesperrt.

Von RND/dpa