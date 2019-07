Uelzen

Bei einem schweren Unfall ist am Sonntag bei Uelzen ein 22-Jähriger tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Fahrer in einer leichten Kurve mit seinem Wagen frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengeprallt. Er starb noch an der Unfallstelle. Eine Frau und drei Männer, die im entgegenkommenden Wagen saßen, wurden schwer verletzt.

Feuerwehrleute stehen neben einem Autowrack auf der B4. Quelle: Philipp Schulze/DRK/dpa

Die Unfallursache war zunächst unklar. Die Bundesstraße 4 war im Bereich der Unfallstelle vorübergehend voll gesperrt.

Von RND/lni