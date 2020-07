Hildesheim

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 3 nahe Elze-Wülfingen (Kreis Hildesheim )ist am Dienstag eine 27-Jährige ums Leben gekommen. Drei weitere Personen wurden schwer verletzt. Sie waren gemeinsam in einem Auto unterwegs, als dieses in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal mit dem Lkw eines 47-jährigen Fahrers aus der Ukraine zusammenstieß.

Laut Polizei ereignete sich der Unfall am Dienstagmorgen um kurz nach 5 Uhr zwischen den Ortschaften Wülfingen und Adensen. Die Bundesstraße wurde in beide Richtungen voll gesperrt.

Fahrerin war sofort tot

Das Auto wurde durch die Kollision in einen Graben geschleudert. Die Fahrerin aus dem Raum Holzminden war sofort tot. Die drei Mitfahrer wurden teils schwer verletzt. Es handelt sich dabei um einen 21-Jährigen aus Göttingen sowie eine 17-Jährige und einen 44-Jährigen aus Holzminden. Rettungshubschrauber brachten sie in Krankenhäuser.

Warum das Auto auf die Gegenfahrbahn geriet, ist bisher ungeklärt. Von mehreren freiwilligen Feuerwehren waren insgesamt 32 Personen im Einsatz.

