Tödlicher Unfall auf der A1 bei Sittensen 

Sittensen

Auf der A1 bei Sittensen ist es am Dienstag zu einem tödlichen LKW-Unfall gekommen. Ein Lkw-Fahrer hatte offenbar ein Stauende übersehen und fuhr fast ungebremst auf einen vorausfahrenden Lkw auf und schob diesen auf einen weiteren.

Dabei wurden alle drei Fahrer verletzt. Der Fahrer im hintersten Lkw wurde in seinem Fahrerhaus eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Die anderen beiden mussten schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden, so die Polizei. Die Feuerwehr war mit rund 40 Einsatzkräften vor Ort. Die Fahrbahn blieb für mehrere Stunden gesperrt.

Von RND/Christoph Leimig