Unterlüß

Eine 90 Jahre alte Frau mit Rollator ist in Unterlüß im Landkreis Celle von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Die Rentnerin habe eine Straße überquert, teilte die Polizei am Freitag mit. Den bisherigen Ermittlungen zufolge habe der 26 Jahre alte Autofahrer aus Delmenhorst die Frau am Donnerstagnachmittag gegen 17.25 Uhr übersehen. Der Notarzt war im Einsatz, die Straße war für zwei Stunden gesperrt.

Von RND/lni