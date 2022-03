Nach einem tödlichen Unfall auf einer Baustelle in Göttingen hat das Amtsgericht am Mittwoch das Urteil verkündet. Ein 43-jähriger Subunternehmer bekommt eine Bewährungsstrafe. Die Staatsanwaltschaft hatte ein höheres Strafmaß gefordert.

Tödlicher Kranunfall in Göttingen: Gericht verurteilt Bauunternehmer zu Freiheitsstrafe auf Bewährung

Urteil am Amtsgericht

Urteil am Amtsgericht - Tödlicher Kranunfall in Göttingen: Gericht verurteilt Bauunternehmer zu Freiheitsstrafe auf Bewährung

Urteil am Amtsgericht - Tödlicher Kranunfall in Göttingen: Gericht verurteilt Bauunternehmer zu Freiheitsstrafe auf Bewährung