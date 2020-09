Todkranke Frau erfüllt sich Herzenswunsch und heiratet im Hospiz

Wolfsburg

Es ist ein bewegender und zugleich besonderer Tag für Nadine und Frank. In den Räumen des Wolfsburger Hospizhauses gaben sie sich am Mittwoch das Ja-Wort. Heiraten wollten die beiden schon vor einem Jahr. Der Termin stand bereits, dann wurde Nadine plötzlich krank. Vor drei Wochen fasste das Paar den Entschluss, trotzdem zu heiraten: „Es war ein Herzenswunsch von Nadine“, sagt Frank. Kennengelernt haben sich Nadine aus Lutherstadt Wittenberg und Frank aus Gardelegen im Internet. Das ist fünf Jahre ist her.

Überraschung für das Brautpaar: Ein VW-Bulli steht im Hof des Hospiz

Im Hof des Hospizhauses treffen sie Freunde. Eine Band spielt Lieder von „ Ed Sheeran“ und „Simon and Garfunkel“. „Es ist noch schöner, als wir es uns vorgestellt haben. Es ist toll, dass die Hochzeit geklappt hat“, sagt der Bräutigam. Seine Frau trägt ein weißes Kleid, Blumenschmuck im Haar, in der Hand hält sie den Brautstrauß. Im Hintergrund steht ein VW-Bulli, organisiert von einem Freund des Brautpaares. „Das ist unser Traumauto“, sagt Frank, so einen VW-Bus wollte sich das Brautpaar ursprünglich selbst kaufen. „Wir hatten eine knappe Woche Zeit, den Bulli zu organisieren“, berichtet Ingolf Arndt. Er freut sich darüber, dass das Automuseum den Bus ausgeliehen habe.

Trauung im Hospizhaus: Auch für die Mitarbeiter war die Hochzeit von Frank und Nadine etwas ganz Besonderes. Quelle: Roland Hermstein

Auch Pflegekraft Jana ist unter den Hochzeitsgästen. Sie begleitet Nadine im Hospiz. „Es ist so schön, dass die Hochzeit noch geklappt hat. Die besondere Atmosphäre spüren wir alle im Haus. Die beiden sind ein tolles Paar“, berichtet sie. „Alle Mitarbeiter im Hospiz haben mitgefiebert und das Brautpaar unterstützt“, ergänzt Pflegerin Kathrin – und alle wollten dabei sein, wenn sich das Paar das Ja-Wort gibt. „Für uns ist eine Hochzeit natürlich auch etwas ganz Besonderes“, berichtet sie.

Hospiz-Geschäftsführer Lucas Weiß freut sich über das Engagement seines Teams: „Darüber bin ich sehr dankbar“, sagt er. Im Hospiz begleiten er und das Team viele Menschen, es sei ein Haus für die letzte Lebensphase, aber eben auch ein fröhliches Haus.

Von Nina Schacht