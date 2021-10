Hannover

Tilman Kuban (34) sitzt zum ersten Mal für die CDU im Bundestag. Seit 2019 ist er Bundesvorsitzender der Jungen Union. Im gleichen Jahr kandidierte er auch für das Europäische Parlament, verpasste den Einzug aber knapp.

Herr Kuban, Sie sitzen zum ersten Mal im Bundestag. Bekannt waren Sie aber schon vorher – hätten Sie nicht auch schon bei der Wahl 2017 kandidieren können?

Damals war ich gerade mit meinem Examen fertig und wollte erstmal arbeiten. Ich halte nichts von einer Karriere nach dem Motto „Kreissaal. Hörsaal. Plenarsaal“. Meine fünf Jahre Berufserfahrung haben mir den Blick dafür gegeben zu wissen, dass das Geld, das wir Politiker ausgeben, auch erst einmal verdient werden muss.

Die CDU hat gerade bei jungen Wählerinnen und Wählern eingebüßt – was ist falsch gelaufen?

Wir haben uns bei vielen Themen falsch positioniert – und dabei häufig auch gegen den Rat der Jüngeren in der CDU. Bei Uploadfiltern und Klima, aber auch bei der Corona-Politik hat die CDU die Interessen der Jugend nicht ernst genommen. Gerade in der Pandemie haben viele Junge ihre Minijobs verloren oder an Einsamkeit gelitten, weil die Uni oder Schule nicht in Präsenz stattfand und sie ihre Freiheiten nicht ausleben konnten. Wer will in seiner Jugend schon nur seine eigenen vier Wände und die Eltern sehen? Da sind von der GroKo große Fehler gemacht worden.

Kuban: „Es gibt nicht nur eine Meinung“

Und was schwebt Ihnen nun vor: Eine modernere und progressivere CDU?

Ich will eine moderne Volkspartei. Die CDU muss sich jetzt erst einmal selbst klar werden, was uns zusammenhält. Wer ein Haus umbaut, muss erst wissen, wo die tragenden Wände sind, bevor man die Elektrik neu verlegt. Deshalb braucht es jetzt eine Debatte über die Grundwerte der Partei. Wir sind die Partei der Eigenverantwortung und Solidarität. Wir stehen für diejenigen ein, die Hilfe brauchen, aber erwarten auch, dass die Menschen zunächst für sich und ihre Familie selbst sorgen. Wir stehen für Freiheit und Pluralismus. Denn wir grenzen uns klar von rechten Parteien ab, die mit Abschottung und Rassismus durch das Land ziehen, weil wir eine offene Gesellschaft wollen. Gleichzeitig wird es mit uns auch keine Cancel Culture der Linken geben: Es gibt nicht nur eine Meinung zu Autofahren, Migration oder Gendersternchen. In einer pluralistischen Gesellschaft müssen sich die besten Argumente durchsetzen und nicht die verordnete Ideologie.

Welche Themen müssen bei der Erneuerung im Fokus stehen?

Aus unseren Grundwerten heraus wollen wir konkrete politische Forderungen entwickeln. Es geht um neue Antworten auf die Digitalisierung der Bildung und des Staates, das Gelingen der Energiewende, den Zusammenhalt zwischen Stadt und Land, ein modernes Einwanderungsland und unsere Rolle in der Welt mit dem wachsenden Einfluss Chinas.

Hätte sich die CDU im Wahlkampf also besser von Hans-Georg Maaßen abgrenzen müssen?

Hans-Georg Maaßen spielt in der Partei keine Rolle und hätte es auch nicht im Bundestag getan, wäre er eingezogen.

Inwiefern braucht es eine grundsätzliche personelle Veränderung an der Spitze der CDU?

Wir müssen jetzt zeigen, dass wir das Wahlergebnis verstanden haben und bereit dazu sind, uns neu aufzustellen. Das bezieht sich aber nicht nur auf die Personen, sondern vor allem auch auf die Programmatik, die in vielen Bereichen nicht mehr konkret ist. Wir reden beim Klimaschutz von Innovationen statt Verboten, aber die meisten können keine fünf Innovationen nennen. Gleiches gilt bei Rentenreformen, hohen Mietpreisen oder den Sprit- und Energiekosten für Pendler im ländlichen Raum. Da müssen wir ran und konkrete Konzepte erarbeiten.

