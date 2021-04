Ein zweifelhafter Tiertransport aus Bayern sorgt für Unmut in Niedersachsen: Der Laster mit 250 bis 300 trächtigen Rindern soll über Aurich nach Marokko verfrachtet werden. Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) übt heftige Kritik am Kuh-Tourismus. Die Oppositionsfraktionen geben allerdings der Ministerin Schuld an den Transporten.