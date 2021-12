Jahreswechsel - Tierischer Rückblick: Was 2021 in Niedersachsen so alles passierte

Was läuft schneller, Känguru oder Kuh? Auch dieses Wettrennen zählt zu den ungewöhnlichen Tiergeschichten 2021 aus dem Norden. Einige Tiere retteten ihre Besitzer aus großer Not.