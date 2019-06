Großefehn

Fünf Kühe hat die Feuerwehr in Ostfriesland mit einem Kran aus einer Güllegrube gerettet. Die Tiere waren in die Grube unter ihrem Stall gefallen, weil ein Spaltboden verrutscht war, wie der Kreisfeuerwehrverband Aurich am Sonntag mitteilte.

Feuerwehrleute steigen in eine Güllegrube auf einem Bauernhof, um Rinder daraus zu retten. Quelle: Feuerwehr Wiesmoor/dpa

Der Einsatz der rund 25 Feuerwehrmänner bei sengender Hitze dauerte über fünf Stunden. Wegen der giftigen Dämpfe arbeiteten die Männer mit Atemschutzmasken, trotzdem musste ein Feuerwehrmann kurzzeitig von Rettungssanitätern behandelt werden. Gemeinsam gelang es, die Tiere mühsam aus der weitläufigen Grube zu heben. „Schwierigkeiten bereitete die letzte Kuh - sie ließ sich schließlich nur widerwillig aus dem Gefahrenbereich entfernen“, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Von RND/dpa