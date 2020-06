Fast 100 Corona-Infektionen in Bremerhavener Pfingstgemeinde

Bremerhaven

Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Mitglieder einer freikirchlichen evangelischen Pfingstgemeinde in Bremerhaven steigt weiter. Mittlerweile sei sie auf 96 Fälle angewachsen, teilte der Magistrat der Stadt am Donnerstag mit. Davon wohnten 59 Menschen in Bremerhaven. Zusammen mit einer weiteren positiven Testung werde in der Stadt nunmehr der zwischen Bund und Ländern formulierte Schwellenwert von mehr als 50 Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner erreicht.

Damit steht die Frage im Raum, ob es in Bremerhaven nun wieder stärkere Beschränkungen zur Eindämmung der Infektionen geben muss. Über die Konsequenzen wollen Oberbürgermeister Melf Grantz ( SPD) und der Leiter des Corona-Krisenstabes der Stadt, Ronny Möckel, am Freitag informieren.

Wahrscheinlich weitere Infizierte

Ein großer Teil der positiven Befunde in der Pfingstgemeinde ist den Angaben zufolge auf direkte häusliche Kontakte von Familien zurückzuführen. Da in diesen Großfamilien noch nicht alle Haushaltsmitglieder getestet und aktuell zwei weitere Familien betroffen seien, sei mit weiteren positiven Befunden zu rechnen. Bisher gebe es aber keinen Hinweis für die Entwicklung weiterer Infektionsketten aus der Pfingstgemeinde heraus, hieß es.

