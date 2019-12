Terrorverdacht: Haftbefehl gegen IS-Rückkehrerin aus Vechta

Celle

IS-Rückkehrerin hinter Gitter: Ein Untersuchungsrichter am Oberlandesgericht ( OLG) Celle hat am Mittwoch einer 30-Jährigen, die am Dienstag mit ihren vier Kindern aus der Türkei nach Deutschland abgeschoben worden war, in Untersuchungshaft genommen. Lorin I. hatte zuletzt im Bereich Vechta gewohnt, bevor sie 2014 in den Islamischen Staat (IS) nach Syrien ausgereist war.

Der 30-Jährigen wird vorgeworfen, Mitglied der Terrororganisation Islamischer Staat gewesen zu sein. Angeblich war sie Teil eines sogenannten „Schwestern-Netzwerks“, das über das Internet versucht hat, Frauen und Mädchen ebenfalls zur Ausreise in Herrschaftsgebiet des IS zu bewegen.

Heiratsvermittlung in Syrien

Ihr wird zur Last gelegt, für mehrere Gleichgesinnte die Ausreise nach Syrien organisiert zu haben. „Sie soll dort auch deren Heirat mit IS-Kämpfern vermittelt haben“, sagt Bernd Kolkmeier, Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Celle. Ihrem damaligen eigenen Ehemann soll sie zudem ermöglicht haben, für den IS zu kämpfen. Sie habe ihm den Rücken freigehalten und sich um die Haushaltsführung sowie um die Erziehung der Kinder im Sinne der Ideologie des IS gekümmert.

Lorin I. war mit ihren vier Kindern (2, 3 und Zwillinge im Alter von acht Monaten) am Dienstag aus der Türkei abgeschoben worden und mit einer Maschine von Türkisch Airlines am Frankfurter Flughafen gelandet. Dort wurde sie bereits von der Bundespolizei erwartet. Gegen die 30-Jährige lag ein Haftbefehl vor – der war am 27. November vom OLG Celle gegen sie erlassen worden. Das Jugendamt nahm die Kinder in Obhut.

Weitere IS-Rückkehrer aus Niedersachsen

Die 30-Jährige ist nicht die erste IS-Rückkehrerin aus Niedersachsen. In den vergangenen Wochen waren mehrere Frauen und Männer aus der Türkei nach Deutschland abgeschoben worden. Darunter Haida R. aus Hannover, die auf freiem Fuß ist, und eine siebenköpfige Familie aus dem Salafisten-Milieu um Hasspediger Abu Walaa in Hildesheim.

Lediglich der Vater wurde inzwischen in Haft genommen. Allerdings nicht wegen Terrorverdachts, sondern wegen gewerbsmäßigen Betrugs.

Von Britta Mahrholz