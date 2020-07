Terror-Verdacht: Festnahme in Hildesheim

Hannover/Hildesheim

Terror-Verdacht in Hildesheim: Die Bundesanwaltschaft hat dort am Dienstag den Deutsch-Libanesen Rabih O. festnehmen lassen. Gegen ihn lag ein Haftbefehl des Ermittlungsrichters am Bundesgerichtshof vor. Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) unterstützt und gegen das Außenwirtschaftsgesetz verstoßen zu haben. O. gehörte nach NP-Informationen zu den Vertrauten von Hassprediger Abu Walaa (35), dem zusammen mit drei Mitangeklagten seit September 2017 vor dem Oberlandesgericht Celle der Prozess gemacht wird (NP berichtete).

Rabih O., dessen Alter die Bundesanwaltschaft nicht nennen will, gehörte jahrelang zum Umfeld der inzwischen verbotenen Moschee des Deutschsprachigen Islamkreises (DIK) an der Martin-Luther-Straße in Hildesheim. Von dort aus sollen Abu Walaa und seine Gefolgsleute junge Menschen radikalisiert sowie ins Herrschaftsgebiet des IS nach Syrien und in den Irak geschickt haben.

Zu den Vertrauten von Abu Walaa gehörte auch Mahmoud O. (31). Er ist der Bruder des festgenommenen Rabih O. und muss sich ebenfalls seit fast drei Jahren in dem Celler Terror-Prozess verantworten.

Einsatzkräfte bei der Razzia 2016 in der Hildesheimer DIK-Moschee. Quelle: dpa

Zusätzlich zur Festnahme von Rabih O. gab es in Hildesheim am Dienstag eine Durchsuchung. Betroffen davon ist ein weiterer mutmaßlicher Unterstützer des IS. Er bleibt aber (zunächst) auf freiem Fuß.

Vier Kinder in den IS verschleppt

Neben O. wurde am Dienstag auch seine Schwägerin Fadia S. in Essen verhaftetet. Sie ist dringend verdächtig, Mitglied des IS gewesen zu sein. Die Frau hatte 2015 zusammen mit ihren vier zum damaligen Zeitpunkt drei, vier, sieben und acht Jahre alten Kindern Deutschland verlassen. Fadia S. folgte ihrem Ehemann Ahmad S., der zu einem früheren Zeitpunkt nach Syrien ausgereist war.

Martin-Luther-Straße: Die inzwischen geschlossene DIK-Moschee in Hildesheim. Quelle: dpa

O. stand mit seinem Bruder Ahmad S. ständig in Kontakt und ließ ihm laut Bundesanwaltschaft in Syrien finanzielle, logistische und sonstige materielle Hilfe zukommen. Damit habe der Beschuldigte den Zweck verfolgt, Ahmad S. und die IS-Terror-Miliz zu fördern.

Hilfe bei Flucht in den IS

Der Hildesheimer half Fadia S. auch bei ihrer Flucht nach Syrien. Er habe für ausreichend Deckung auf einem Bankkonto zur Abwicklung der Flugbuchung gesorgt sowie seine Schwägerin und ihre Kinder zum Flughafen nach Hannover gebracht.

Zudem steht der Deutsch-Libanese in Verdacht, ebenfalls 2015 einem Mittelsmann zwei Mobiltelefone und zwei Tablet-Computer übergeben zu haben. Die Geräte seien zu IS-Mitgliedern nach Syrien transportiert worden. Über einen weiteren Kontakt soll der Beschuldigte ein weiteres Handy und ein Tablet für insgesamt 880 US-Dollar verkauft haben. Den Erlös sowie die nach Syrien geschmuggelten Geräte habe Ahmad S. erhalten.

17.000 Euro für Terror-Miliz

O. habe für Ahmad S. 2015 auch einen WhatsApp- und einen Telegram-Account eingerichtet. Die Zugangsdaten habe der Hildesheimer seinem Bruder übermittelt.

Auf diesem Wege kommunizierte dieser insbesondere mit Personen, die sich dem IS anschließen wollten und sich zu diesem Zweck auf den Weg in dessen Herrschaftsgebiet machten. Darüber hinaus ließ O. seinem Bruder zwischen Anfang 2017 und Anfang 2018 insgesamt 17.000 Euro zukommen. Das Geld sei für den IS bestimmt gewesen.

Von Britta Mahrholz