Mit kleinen Schritten steigt Niedersachsen in die Lockerung der Corona-Beschränkungen ein. Kleinere Geschäfte sollen ab Montag wieder öffnen können, an den Schulen starten die Abschlussjahrgänge am 27. April. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) macht zudem leichte Hoffnungen auf einen Sommerurlaub.