Tatzeit „Wolfsstunde“: Bande sprengt in kurzer Zeit vier Geldautomaten

Wolfsburg/Peine

Es passiert immer in den frühen Morgenstunden. Die Stunde des Wolfes nannte man diese Zeit im Altertum, weil keine Menschenseele mehr auf den Straßen unterwegs war und nur noch die Wölfe aktiv waren. Genau in dieser Zeit schlagen die Geldautomatensprenger zu. Dann gibt es wenig Zeugen, die Straßen für die Flucht sind frei. Und sie tun es in der Region rund um Wolfsburg, Braunschweig und Peine immer häufiger.

Allein in den vergangenen acht Tagen kommt es zu drei Explosionen, einmal in Ehmen bei Wolfsburg, dann trifft es Vöhrum in Peine. In der Nacht zu diesem Freitag explodiert die Volksbank im beschaulichen Edemissen im Norden der Stahlstadt.

Anwohner filmen Täter mit dem Smartphone

Meist geschieht es gegen drei Uhr. Die Täter sind schnell und haben Chuzpe. Als in Vöhrum im Kreis Peine am vergangenen Sonntag ein Geldautomat explodiert, drehen Anwohner ein verrauschtes Handyvideo. Es zeigt, wie die mit Kopflampen ausgestatteten Täter ihre Beute aus der zerstörten Bank zum Fluchtwagen tragen. Mehrmals rennen sie hin und her, einer behält die Straße im Auge. Rauch ist zu sehen. „Da wohnen Leute daneben“, sagt eine besorgte Frau aus dem Off, „die Polizei soll sich mal beeilen.“ Doch die Täter entkommen auch dieses Mal.

Bildergalerie von den Verwüstungen in Edemissen:

In der Nacht zu Freitag ist in Edemissen in der Volksbank ein Geldautomat gesprengt worden. Erst vor wenigen Tagen hatte es die Filiale der Bank in Vöhrum getroffen. Die Ermittlungen laufen.

Der größte Teil der Taten geht auf das Konto von Banden aus den Niederlanden

Der Anstieg der Taten war zuletzt massiv: Das Landeskriminalamt zählte in diesem Jahr in Niedersachsen bereits zwölf Geldautomatensprengungen. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres hatte es dagegen nur eine Tat gegeben. Laut LKA werden etwa 60 bis 80 Prozent der Geldautomatensprengungen niederländisch-marokkanischen Banden aus dem Raum Utrecht und Amsterdam zugerechnet. Diese reisten meist mit hochmotorisierten Fahrzeugen nach Deutschland ein und kehrten nach der Tat in die Niederlande zurück. Niederländische Behörden gehen demnach von einem Täterpotenzial von mehreren Hundert Menschen aus – die hochprofessionell agieren, nachts zuschlagen und selten länger als drei bis fünf Minuten brauchen.

Täter entkommen trotz Polizeihubschrauber und Großaufgebot

Die Vorgehensweise ist stets skrupellos. Dass es bisher bei den heftigen Detonationen in Wolfsburg, Braunschweig und Peine keine Verletzen gab, grenzt an ein Wunder. Was bleibt, ist der Schock. Als in der Nacht zu Freitag in Edemissen bei Peine die Volksbank in die Luft fliegt, reißt es die ­86-jährige Bewohnerin eines Pflegeheims aus dem Schlaf. Sie denkt erst an einen Einbruch, traut sich nicht einmal, die Jalousien hochzuziehen. „Ehrlich gesagt: Ich hatte Angst“, sagt sie im Gespräch mit der Peiner Allgemeinen Zeitung.

Peines Polizeisprecher Malte Jansen spricht von auffälligen Parallelen zu der Tat in Vöhrum. Die Täter flüchteten wohl wieder mit einem schwarzen Audi. Die Fahndung verläuft trotz Einsatzes eines Polizeihubschraubers und der Hilfe der Beamten aus Gifhorn erfolglos.

Tatorte liegen meist an wenig befahrenen Straßen

Auch in Wolfsburg sind die Ermittler noch nicht weiter. „Wir haben Hinweise bekommen, aber großartig weitergebracht haben die uns nicht“, sagt Wolfsburgs Polizeisprecher Thomas Figge. Die Täter seien sehr schnell. „Von den Vorbereitungen bekommt kaum jemand etwas mit. Die Menschen werden zwar durch den Knall aus dem Schlaf gerissen. Bis die sich aber berappelt haben und aus dem Fenster schauen, sind die Täter schon längst weg“, sagt Figge. Oft schlagen die Verbrecher in Dörfern zu. „Meistens suchen sich die Täter Straßen aus, die wenig belebt sind.“

Über die Autobahn können die Kriminellen schnell entkommen

Die Fäden der Ermittlungen laufen inzwischen bei der Zentralen Kriminalinspektion in Braunschweig zusammen. Eine Ermittlungsgruppe bearbeitet die Taten zentral. Warum Peine und Wolfsburg offenbar attraktiv für die Kriminellen sind, liegt für die Polizei auf der Hand: „Interessant sind für die Täter grundsätzlich alle Banken mit Geldautomaten in der Autobahn-Nähe“, unterstreicht Pressesprecher Thorsten Ehlers von der Polizeidirektion Braunschweig. Mit hochmotorisierten Autos wollen sie schnell fliehen können.

Immer kürzere Abstände zwischen den Taten Sprengungen von Geldautomaten gibt es immer wieder, doch selten treten sie so gehäuft auf wie zuletzt in der Region rund um Wolfsburg, Braunschweig und Peine: Samstag, 30. Oktober , 4.57 Uhr: In Lehre explodiert ein Geldautomat in der Sparkasse an der Berliner Straße. Rund zwei Stunden zuvor zerstört eine Explosion den Innenraum einer ­SB-Filiale im Braunschweiger Stadtteil Rautheim

, 4.57 Uhr: In Lehre explodiert ein Geldautomat in der Sparkasse an der Berliner Straße. Rund zwei Stunden zuvor zerstört eine Explosion den Innenraum einer ­SB-Filiale im Braunschweiger Stadtteil Rautheim Donnerstag, 23. Dezember , 3.30 Uhr: Ein Knall im Wolfsburger Stadtteil Detmerode reißt Anwohner aus dem Schlaf: Die Ganoven haben einen Sparkassen-Automaten gesprengt, ein zweiter wird stark beschädigt.

, 3.30 Uhr: Ein Knall im Wolfsburger Stadtteil Detmerode reißt Anwohner aus dem Schlaf: Die Ganoven haben einen Sparkassen-Automaten gesprengt, ein zweiter wird stark beschädigt. Donnerstag, 20. Januar , 3 Uhr: In der Sparkasse in Ehmen bei Wolfsburg fliegen gleich zwei Geldautomaten in die Luft, es entsteht ein Schaden von geschätzt 90 000 Euro.

, 3 Uhr: In der Sparkasse in Ehmen bei Wolfsburg fliegen gleich zwei Geldautomaten in die Luft, es entsteht ein Schaden von geschätzt 90 000 Euro. Sonntag, 23. Januar , 3.15 Uhr: In der Ortschaft Vöhrum nahe Peine explodiert in der Volksbank-Filiale an der Hauptstraße ein Geldautomat. Drei Männer werden gesichtet und fliehen mit einem Audi. Die Straße muss bis in die Morgenstunden gesperrt werden.

, 3.15 Uhr: In der Ortschaft Vöhrum nahe Peine explodiert in der Volksbank-Filiale an der Hauptstraße ein Geldautomat. Drei Männer werden gesichtet und fliehen mit einem Audi. Die Straße muss bis in die Morgenstunden gesperrt werden. Freitag, 28. Januar, 2.50 Uhr: Im Dorf Edemissen im Landkreis Peine erschüttert eine Detonation die Volksbank-Filiale im Ortskern. Alle Scheiben im Schalterraum zerspringen. Zeugen beobachten drei oder vier Täter.

Täter benutzen wahrscheinlich feste Sprengstoffe

Ob bei den Anschlägen gasförmige oder feste Sprengstoff genutzt wurden, stehe noch nicht fest. Die Ermittlungen laufen. „Sie sind langwierig, Labore müssen das klären“, verdeutlicht der Polizeisprecher. Es deutet sich jedoch eine Tendenz an: Laut Landeskriminalamt seien von den bisher zwölf Sprengungen im Jahr 2022 zehn mit Festsprengstoff erfolgt – das erkläre auch die teilweise heftigen Schäden. Das gefährdet nicht nur die Anwohner der in die Luft gesprengten Banken. „Wer kein ausgewiesener Sprengstoff-Experte ist, für den kann es ganz gefährlich werden. Die Sprengung kann sich schließlich auch auf die Statik der Gebäude auswirken“, betont Ehlers.

Von Christian Opel und Christian Meyer/MMO/RND