Nörten-Hardenberg

Drehstart für den zweiten gemeinsamen „ Tatort“ des niedersächsischen Kommissarinnen-Duos: Zum Auftakt am Gräflichen Landsitz Hardenberg war auch ein wenig Regen mit dabei.

Oetzmann führt die Regie

Im zweiten Fall der Ermittlerinnen Lindholm und Schmitz geht es um geheime Hirnforschung, die Rüstungsindustrie und den Militärischen Abschirmdienst, wie der NDR mitteilte. Der „ Tatort“ mit dem Arbeitstitel „Krieg im Kopf“ entsteht bis zum 12. September in Göttingen und Umgebung sowie in Hamburg. Regie führt Jobst Oetzmann nach einem Drehbuch von Christian Jeltsch, beide sind Grimme-Preis-Träger. Der neue „ Tatort“ aus Göttingen wird den Angaben zufolge voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2020 gezeigt.

Dem Ermittler-Duo bietet sich eine schreckliche Situation

Ihr neuer Fall beginnt für Charlotte Lindholm und Anaïs Schmitz mit einer schrecklichen Situation: Ein unbekannter Mann überwältigt Charlotte Lindholm, setzt ihr ein Messer an den Hals und redet wirr von „Stimmen in seinem Kopf“ und dass jemand ihn jage. Als die Situation eskaliert, muss Anaïs Schmitz sich im Bruchteil einer Sekunde entscheiden: den Mann töten oder Charlottes Leben riskieren. Die weiteren Ermittlungen führen die beiden Kommissarinnen zu einer Leiche und zu den Folgen eines offenbar fehlgeschlagenen Auslandseinsatzes der Bundeswehr in Mali.

Fast zehn Millionen Zuschauer beim ersten „ Tatort “

Den ersten „ Tatort“ mit Kasumba als impulsive Göttinger Polizistin hatten Anfang Februar fast zehn Millionen Zuschauer verfolgt. Die 42 Jahre alte Schauspielerin war im vergangenen Jahr in den Hollywood-Erfolgen „Black Panther“ und „Avengers“ zu sehen. Die 52-jährige Furtwängler löst bereits seit 2002 als Kommissarin Lindholm Kriminalfälle in Hannover sowie in Dörfern und Kleinstädten zwischen Harz und Nordsee.

Von RND/dpa