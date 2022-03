Hardegsen/Göttingen

Dieser Tankvorgang wurde noch einmal viel teurer als gedacht: Ein 55-jähriger Mann aus Hardegsen (Kreis Göttingen) hat bei seinem Tankstellenbesuch 12 000 Euro Schaden verursacht. Wie die Polizei mitteilt, betankte der Autofahrer am Sonnabendvormittag seinen Pkw an einer Tankstelle an der Göttinger Straße in Hardegsen – und vergaß anschließend, die Zapfpistole aus dem Tankstutzen zu nehmen und zurück in ihre Halterung zu hängen.

Nachdem er bezahlt hat, stieg der Mann in sein Auto, fuhr los – und riss nicht nur die Zapfpistole samt Schlauch, sondern gleich die gesamte Zapfsäule aus ihrer Halterung. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 10.000 bis 12.000 Euro.

Von Tammo Kohlwes/Göttinger Tageblatt