„Tagtäglich wird es schlimmer“ – Schausteller in Existenznot

Hannover/Bremen

Dass es irgendwann monatelang keine Volksfeste geben könnte, hätte sich Otfried Hanstein nie träumen lassen. Selbst als die meisten Männer im Krieg waren, reisten seine Mutter und ihre Brüder mit einer Schiffschaukel von Kirmes zu Kirmes. Die Corona-Pandemie hat die mehr als 5000 Schaustellerbetriebe in Deutschland in die größte Krise in ihrer Geschichte gestürzt. „Wir stehen mit dem Rücken zur Wand“, sagt Hanstein. „Das letzte Geld haben wir am 23. Dezember auf dem Weihnachtsmarkt verdient.“ Dabei hatte der 68-Jährige aus Bremen schon frühzeitig die Initiative ergriffen und in Absprache mit den Behörden seine zwei Riesenräder aufgestellt.

Am Domshof in Bremen können die Gäste aus den Gondeln bis zum Weserstadion sehen, in Bremerhaven eröffnet sich der Blick aus über 30 Meter Höhe bei schönem Wetter bis zur Nordsee. „Es wird einigermaßen gut angenommen, ich kann die zuständigen Mitarbeiter bezahlen, aber es ist kein Ersatz für die großen Volksfeste“, klagt Hanstein. Rund 350 Schausteller leben allein in und um Bremen. Viele betreiben kostenintensive Großanlagen, umso größer sei der Druck, sagt Rudolf Robrahn, Vorsitzender des Schaustellerverbandes des Landes Bremen. „Tagtäglich wird es schwieriger.“ Erste Unternehmen hätten bereits Insolvenz anmelden müssen.

Anzeige

Was wird aus den Festen im Herbst?

Für viele wird es darauf ankommen, ob im Spätsommer und Herbst sowie im Winter mit Weihnachtsmärkten wieder Geld zu verdienen ist. Es gebe intensive Gespräche mit dem Wirtschaftsressort, wie der Bremer Freimarkt zu realisieren sei, sagt Robrahn. Der entscheidende Punkt sei die Besucherzahl. Wenn zu wenige Gäste zugelassen würden, lohne sich der Aufbau der Fahrgeschäfte nicht. Der Freimarkt ist vom 16. Oktober bis zum 1. November geplant. Jährlich kommen mehr als vier Millionen Besucher zu dem traditionsreichen Volksfest. Nun wird diskutiert, ob täglich 7000 Gäste eingelassen werden können.

Weitere NP+ Artikel

Die Schausteller in Hannover wollen an ihrem herkömmlichen Oktoberfest auf dem Schützenfest festhalten, das am 25. September starten soll. Wie die Chancen stehen, vermag Klaus Wilhelm, Chef des Schaustellerverbandes Niedersachsen, nicht zu sagen. Die Behörden seien sehr zögerlich. Temporäre Freizeitparks oder Kirmes-to-Go-Konzepte sind aus seiner Sicht keine Lösung. „Da fehlt der Anlass. Bei den Volksfesten dagegen freuen sich die Menschen schon Wochen vorher, die Kinder fangen an zu sparen.“

Schaustellern fordern Staat zum Handeln auf

Um der Branche zu helfen, wurden zum Beispiel in Dortmund, Düsseldorf oder Paderborn temporäre Freizeitparks mit Fahrgeschäften eröffnet. Es gibt Besucherbeschränkungen und Hygienekonzepte. In München läuft seit Freitag der „Sommer in der Stadt“ - Karussells und Buden etwa mit Popcorn und Zuckerwatte wurden auf öffentlichen Plätzen und neben Biergärten aufgebaut. In Niedersachsen müssen temporäre Freizeitparks laut Gesundheitsministerium mindestens für vier Wochen öffnen, um einen Besucheransturm zu verhindern.

Otfried Hanstein hat zu Beginn der Pandemie 9000 Euro Soforthilfe bekommen. „Das Geld war auf dem Konto und sofort wieder weg“, erzählt der Riesenradbetreiber. Die Instandsetzung der Fahrgeschäfte im Winter koste fünfstellige Beträge. Es müsse einen auf die Bedürfnisse der Schausteller angepassten Rettungsschirm geben, fordert der Deutsche Schaustellerbund von der Bundesregierung. Baden-Württemberg hat bereits ein millionenschweres Hilfspaket für die Schausteller im Südwesten angekündigt.

Die Betreiber von Karussells & Co. fühlen sich in der Krise ungerecht behandelt. Es gebe unterschiedliche Maßstäbe, kritisiert Hanstein: „Warum dürfen Kinder in der Kita oder auf dem Spielplatz zusammen spielen, aber nicht nebeneinander im Autoscooter sitzen?“ Er könne nicht verstehen, dass die Leute überall hinfliegen, aber nicht auf ein Volksfest gehen dürfen, sagt der 68-Jährige.

Von RND/lni