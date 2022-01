Tägliche Corona-Tests an Niedersachsens Schulen auch im zweiten Halbjahr

Hannover

Die Landesregierung verlängert die allgemeine Testpflicht an Schulen erneut. Kinder und Jugendliche müssen sich auch nach den Halbjahresferien täglich auf Covid-19 testen. Zunächst war die tägliche Testpflicht nur bis zum Ende des Halbjahres angedacht.

„Wir behalten damit unser Sicherheitsnetz bei und spannen es noch einmal fester“, sagte ein Sprecher des Kultusministeriums am Freitag in Hannover. Künftig sollen nämlich auch geimpfte Schülerinnen und Schüler in die Testpflicht einbezogen werden, sofern sie noch keine Boosterimpfung erhalten haben. Dies sei nötig, um die Schulen auch angesichts der Omikron-Welle offenzuhalten. Wie lange die Testpflicht konkret dauern soll, steht derweil noch nicht fest. Die Lage werde täglich neu bewertet.

Zwei Schulen geschlossen, 24 von Einschränkungen betroffen

Derzeit sind von den 1,1 Millionen Schülerinnen und Schüler 5.950 Covid-19-positiv, von 100.000 Schulbeschäftigten haben sich landesweit 490 infiziert. Das hat auch Auswirkungen auf den Schulbesuch: In Niedersachsen sind zwei Grundschulen vollständig geschlossen, an insgesamt 24 Schulen befinden sich 60 Klassen im Distanzlernen.

Neben den Schulen stehen auch die Kitas im Fokus. Nachdem Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) angekündigt hatte, eine Testpflicht in den Einrichtungen prüfen zu wollen, konkretisierte er in dieser Woche: „Ich unterstütze den Weg zu einer Testpflicht in den Kitas.“ Er strebt eine Umsetzung bis Mitte Februar an, augenblicklich würden die nötigen Voraussetzungen geschaffen. Im Kern geht es darum, ausreichend Tests zu beschaffen. Der Sprecher seines Hauses machte deutlich, dass man neben den Nasenabstrich-Tests auch die Lolli-Tests einsetzen wolle, weil diese leichter bei kleinen Kindern anzuwenden seien.

Von Mandy Sarti