Das Coronavirus bedeutet vor allem für Pflegeheime eine besondere Gefahr. Um den Arzt-Patienten-Kontakt so risikolos wie möglich zu gestalten, will Gesundheitsministerin Carola Reimann die Einrichtungen mit Tablets ausstatten. Diese sollen auch für den Kontakt mit Angehörigen eingesetzt werden.

