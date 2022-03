Hannover

Der Philologenverband Niedersachsen fordert einen Nachtragshaushalt für die Bildung. Dieser solle noch vor der Sommerpause des Landtages verabschiedet werden, sagte der neue Vorsitzende des Verbandes, Christoph Rabbow. Durch die Kombination von Corona-Folgen und der künftigen Beschulung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine stehe das System Schule kurz vor dem Kollaps.

Eine konkrete Summe für den geforderten Nachtragshaushalt nannte Rabbow nicht. Es sei Aufgabe des Kultusministeriums zu beziffern, welche Summen erforderlich sind, um den Kollaps an den Schulen durch die Mehraufgaben abzuwenden. „Jeder investierte Euro in die Bildung unserer Schülerinnen und Schüler ist sinnvoll und stellt unsere Rendite für die Zukunft dar. Sparen um des Sparens Willen ist keine kreative Finanzpolitik, ganz im Gegenteil“, betonte Rabbow in einer Mitteilung. Das Schreiben ist an Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) und Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) gerichtet.

Warum legt der Bund kein Sondervermögen für Bildung auf?

„Während die Bundesregierung Entlastungspakete schnürt, die Ausgaben für die digitale und die energetische Transformation erhöht und ein Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr in Aussicht stellt, scheint der niedersächsische Finanzminister Hilbers abgetaucht zu sein“, schreibt der Philologenchef. Dabei wäre es angesichts der momentanen Krisenbewältigung in Schule und Gesellschaft wichtig, ein klares Signal zum Bildungsstandort Niedersachsen auch aus dem Finanzministerium zu hören.

Das zusätzliche Geld soll laut dem Vorsitzenden der Gymnasiallehrkräfte in eine bessere sachliche und bauliche Ausstattung von Schulen fließen, ebenso müssten dringend weitere Lehrkräfte eingestellt werden. Rabbow: „Bildungsrückstände durch die Pandemie sind nach wie vor überall erkennbar und werden uns die nächsten Jahre begleiten. Der zusätzliche Bedarf an Lehrkräften für schulpflichtige Kinder und Jugendliche aus der Ukraine wurde finanziell bislang nicht abgesichert. Dies ist mit dem vorhandenen Lehrkräftebestand nicht mehr zu leisten.“

Philologenchef fordert zusätzliche Lehrkräfte

Vor wenigen Tagen hatte auch der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, im Interview mit unserem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) ein Sondervermögen für den Bildungsbereich gefordert. „Wenn die geflüchteten Kinder länger oder dauerhaft bleiben, dann geht es um Milliarden, die wir zusätzlich für das Schulsystem brauchen“, so Meidinger.

Für die Bundeswehr habe die Regierung ein Sondervermögen geschaffen. „Auch für eine bessere Bildung, Digitalisierung und schulische Integration brauchen wir gigantische Summen, die dann auch wirklich auf viele Jahre sicher vorhanden sein müssen. Nur legt der Staat leider kein Geld für die Bildung zurück.“

Von Britta Lüers