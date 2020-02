Sturmtief „Victoria“: Bahn sperrt Strecken – Züge über Hannover umgeleitet

Stade/Hannover

Das Sturmtief „Victoria“ hat am Sonntagabend für Behinderungen im Bahnverkehr und zahlreiche Feuerwehreinsätze in Niedersachsen gesorgt. „Bitte planen Sie für Reisen in Niedersachsen mehr Zeit ein“, teilte die Deutsche Bahn am Sonntagabend mit.

Wegen Sturmschäden hat die Deutsche Bahn am Sonntagabend mehrere Strecken sperren müssen. So mussten die Züge zwischen Hamburg und Münster über Hannover umgeleitet werden, der Halt an den Bahnhöfen Bremen, Osnabrück und Münster entfiel. Hier kam es zu Verspätungen von bis zu 10 Minuten.

Viele Einsätze im Emsland

Im Emsland gab es bis zum Sonntagabend rund 28 sturmbedingte Einsätze, wie der Feuerwehrpressesprecher der Samtgemeinde Nordhümmling mitteilte. „Überwiegend galt es, Bäume zu beseitigen. In einigen Fällen waren auch Zäune umgekippt.“

Auch in Stade, Hameln und im Kreis Holzminden rückte die Feuerwehr wegen umgestürzter Bäume aus. Wegen des erwarteten stürmischen Wetters war in Damme im Landkreis Vechta am Sonntag auch die Strecke des Karnevalsumzugs verkürzt worden.

IC-Fahrgäste stranden in Rheine

Besonders bemerkbar machten sich die Ausläufer des Sturmtiefs „Victoria“ in Nordrhein-Westfalen. Wegen eines umgestürzten Baumes auf eine Oberleitung im Münsterland musste die Strecke dort, auf der auch der Fernverkehr von Koblenz nach Norddeich unterwegs ist, gesperrt werden. 200 Reisende mussten einen Intercity verlassen und in Busse umsteigen. IC- und EC-Züge wurden umgeleitet. Die Störung sollte bis in die späten Abendstunden anhalten.

Von RND/lni