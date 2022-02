Hannover

Auch wenn der Sturm erst mal vorbei und das Schlimmste überstanden ist, sollten Spaziergänger und Radfahrer die Eilenriede und andere Wälder in diesen Tagen unbedingt meiden. Denn es bleibt gefährlich: Wie die Landesforsten mitteilen, können weiterhin Bäume umstürzen oder Äste abbrechen und herabfallen. Viele Wege seien versperrt und nicht passierbar.

Besonders spektakulär Viele Bäume seien entwurzelt, Baumkronen seien auseinandergebrochen, sagt Klaus Jänich, Vizepräsident der Niedersächsischen Landesforsten. Von versperrten Wegen berichten auch Leser, die in der Eilenriede bei Bischofshol auf zahlreiche Hindernisse gestoßen sind. Im Moment arbeiteten die Förster mit Hochdruck daran, die Wege freizuschneien. Auch die Stadt warnt ausdrücklich davor, die Wälder zu betreten. Wer dies dennoch tue, mache es auf eigene Gefahr. Noch seeien nicht alle Wege geräumt.

Die Pause muss wohl ausfallen: Vom Sturm zerlegte Sitzgelegenheit in der Eilenriede zwischen Schnellweg und Bünteweg. Quelle: Alexander Franke

Größter Baum der Eilenriede gefallen

In Hannover hat auf alle Fälle einer der größten Bäume des Stadtwaldes, eine vermutlich 200 Jahre alte Esche, die in der Nähe des Milchhäuschens in der vorderen Eilenriede steht, dem Wind nicht standgehalten. Der Baum hatte allerdings schon vorher unter den schweren Trockenschäden gelitten und war von innen ganz ausgehöhlt gewesen. In der Waldstation in Kleefeld ist durch die jüngsten Stürme das Tipi zerstört worden. Das genaue Ausmaß des landesweiten Schadens nach drei Sturmtiefs in Folge steht wahrscheinlich erst gegen Ende der Woche fest.

Viele Bäume wurden von „Antonias“ Sturmböen auf Waldwege gedrückt. Quelle: Stadt Hannover

„Boden ist sehr aufgeweicht“

Die Förster warnen davor, über die Bäume zu klettern. Ineinander verkeilte Äste und Stämme stünden häufig unter Spannung. Selbst dünne Stämme könnten dann zu tödlichen Katapulten werden, wenn sie abbrechen. „Weil der Waldboden durch den vielen Regen sehr aufgeweicht ist, haben die Bäume keinen Halt mehr und können auch später noch umstürzen“, sagt Alexander Ahrenhold, der Sprecher der Niedersächsischen Landesforsten.

Auf dem Weg in Richtung Bischofshol.: Zahlreiche umgestürzte Bäume machen die Eilenriede zu einem Hindernislauf. Quelle: Manfred Gold

Stöckener Friedhof bleibt geschlossen

Der Stadtfriedhof Stöcken bleibtnach Angaben der Stadt wegen Aufräumarbeiten nach den Stürmen bis auf Weiteres geschlossen. Grund ist, dass noch zahlreiche Bäume auf ihre Verkehrssicherheit überprüft und gegebenenfalls gefällt werden müssen. Beisetzungen und Trauerfeiern finden wie geplant statt. Die anderen städtischen Friedhöfe sowie die zuletzt wegen der Stürme geschlossenen Einrichtungen (Herrenhäuser Gärten, Stadtpark, Waldstation Eilenriede und Tiergarten) sind seit Dienstag wieder geöffnet.

Von Saskia Döhner