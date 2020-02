Orkantief „Sabine“: Bäume blockieren Straßen in Niedersachsen – A7 bis 16 Uhr gesperrt

Hannover

Orkantief „Sabine“ hat in Niedersachsen vielerorts Bäume umstürzen lassen und so für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. So mussten die Autobahnen A1, A7 und A39 zur Räumung kurzfristig gesperrt werden. Es kam zu einigen leichten Verkehrsunfällen durch Autofahrer, die in umgestürzte Bäume und auf der Straße liegende Äste fuhren. Auch Bundesstraßen waren betroffen.

A7 bei Hildesheim gesperrt

Weiterhin Geduld brauchen Autofahrer auf der A7 in Richtung Kassel. Zwischen Hildesheim und dem Dreieck Salzgitter ist die Fahrbahn nach Süden voraussichtlich bis 16 Uhr gesperrt, weil Bäume auf der Fahrbahn liegen.

Die Autobahn im Landkreis Hildesheim war seit Sonntagabend wegen Sturmschäden gesperrt. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Mehrere Sperrungen im Harz

Der Sturm hat auch im Harz für zahlreiche blockierte Straßen gesorgt. Betroffen seien vor allem Nebenstrecken im Oberharz, aber auch mehrere Bundesstraßen, sagte ein Polizeisprecher in Goslar. Vielerorts lägen umgestürzte Bäume auf den Fahrbahnen. Die Feuerwehren hätten am Morgen begonnen, die Straßen zu räumen. Behinderungen gab es unter anderem auf der Bundesstraße 4 nahe Torfhaus, der B 498 an der Staumauer der Okertalsperre und auf der B 242 nahe Dammhaus. Wie groß das Ausmaß der Schäden in den Wäldern im Oberharz ist, lasse sich noch nicht absehen, hieß es am Montagmorgen.

Zudem musste der Wesertunnel gesperrt werden, der die Landkreise Cuxhaven und Wesermarsch verbindet. Hier hatte sich durch den Sturm ein Lüftungsgitter gelöst und die Stromversorgung unterbrochen.

Lesen Sie auch

Von RND/frs/lni