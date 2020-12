Strenge Corona-Regeln in MV: Nach dem Einkaufen in Lübeck muss man in Quarantäne

Lübeck/Herrnburg

Zum Einkaufen aus Herrnburg nach Eichholz? Oder aus Selmsdorf kurz nach Schlutup? Bürgern aus Nordwestmecklenburg müssen in Quarantäne, wenn sie zum Beispiel den Weihnachtsbaum oder die Festtagsgans im angrenzenden Lübeck kaufen wollen, anstatt im heimischen Mecklenburg-Vorpommern. Das hat die Schweriner Staatskanzlei den „Lübecker Nachrichten“ am Montag bestätigt.

Lüdersdorf , Selmsdorf und Utecht besonders betroffen

Hintergrund: Bürger aus MV müssen sich laut der neuen Corona-Verordnung des Landes vom 18. Dezember auch in Quarantäne begeben, wenn sie sich in einem innerdeutschen Hochrisikogebiet (Inzidenzwert von über 200) aufgehalten haben. Und Lübeck ist seit Freitag so eines (227; Stand: 21. Dezember). Ausgenommen von der Regel sind nur Personen, die in anderen Bundesländern engste Familienangehörige besucht haben. Zu diesen gehören Kinder, Eltern, Großeltern, Geschwister und deren jeweilige Partner. Eine weitere Ausnahme gilt bei Aufenthalten aufgrund eines geteilten Sorgerechts oder Umgangsrechts.

Zehn Tage Isolation oder zwei Corona-Tests

Wer indes bei entfernten Verwandten oder Freunden in einem Hochrisikogebiet war, muss für zehn Tage in Selbstisolation, die nur durch zwei negative Tests auf fünf Tage verkürzt werden kann. Anwohner von Grenzgemeinden, wie etwa Selmsdorf, Lüdersdorf oder Utecht im Landkreis Nordwestmecklenburg, wundern sich über den verschärften Beschluss nicht schlecht.

Quarantäne-Regel: Einkaufen ist privater Anlass

Schwerins Regierungssprecher Andreas Timm bestätigt aber: „Die Verordnung gilt für das gesamte Land. Und sie bezieht sich auch auf Risikogebiete, die direkt an Mecklenburg-Vorpommern angrenzen. Im Moment also leider auch auf die Hansestadt Lübeck.“ Die Quarantänepflicht bestehe dabei ausdrücklich nur bei Besuchen in Hochrisikogebieten aus privatem Anlass. Beruflich bedingte Aufenthalte gehörten nicht dazu. Timm bekräftigt: „Einkaufen ist ganz sicher ein Besuch aus privatem Anlass.“ Gunnar Bauer, Sprecher des Schweriner Gesundheitsministeriums, ergänzt: „Es muss sich eine zehntägige Quarantäne anschließen.“ Unaufschiebbare Arzttermine seien allerdings ebenfalls von der Quarantänepflicht ausgenommen.

Quarantäne-Regel: Lüdersdorf ist besorgt

Direkt betroffen von der verschärften Regelung sind unter anderem die Bürger der Gemeinde Lüdersdorf. Gemeindevertreterin Petra Zacharias von der Partei „Die Initiative“ ist besorgt: „Es stellt sich schon die Frage, wie lebensnah es ist, Einkaufen hinter der Landesgrenze – also in den Lübecker Randgebieten – mit einer zehntägigen Quarantäne ,bestrafen’ zu wollen“, sagt sie. Mittlerweile hätten viele Menschen verstanden, dass es sinnvoll ist, sich und andere zu schützen. Das falle ihr selbst besonders beim Einkaufen auf.

Austausch mit Lübeck ist „eine Lebensader“

„Doch viele Paragrafen aus den Landesverordnungen erschließen sich den Bürgerinnen und Bürgern nicht mehr“, erklärt Zacharias weiter. Dadurch würden die Regeln willkürlich erscheinen. „Sie führen damit leider nicht zu einem besseren Infektionsschutz, sondern zu einer Ermüdung bei den Menschen.“ Die Herrnburgerin hofft dennoch, dass im Falle von Verstößen „mit Augenmaß geurteilt wird“. Der Austausch mit Lübeck sei in beiden Richtungen eine Lebensader für die Gemeinde. Der Landkreis Nordwestmecklenburg wollte auf LN-Anfrage keine Stellungnahme abgeben.

Schwesig : Hin- und Herreisen ist Treiber der Pandemie

Durch die verschärfte Regelung soll die beschleunigte Verbreitung des Coronavirus wieder eingedämmt werden. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) begründet: „Das Hin- und Herreisen insbesondere zwischen Hochrisikogebiete ist ein Treiber in der Pandemie.“ MV habe dies zu spüren bekommen. Nach dem deutlichen Rückgang der Infektionszahlen über den Sommer seien diese im Herbst zunächst vor allem in den Grenzregionen zu Polen und zu den anderen Bundesländern sprunghaft angestiegen.

MV kündigt Grenzkontrollen an

Jeder sei gehalten, das Reisen auf das Notwendigste zu beschränken und sich auch zu Weihnachten nur im engsten Familienkreis zu treffen. „Wir sagen ganz deutlich, entferntere Besuche insbesondere im Freundeskreis sind in dieser Zeit insbesondere in Hochrisikogebiete nicht möglich“, betont Schwesig. Wer es dennoch tue, müsse danach zum Schutz für sich und sein Umfeld in Quarantäne. Es werde dazu – wie schon im Frühjahr – Kontrollen bei der Einreise an den Landesgrenzen geben.

Als Hochrisikogebiete gelten nach ihren Worten Regionen mit mehr als 200 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. In MV liegt der Wert aktuell knapp unter 100.

Von Rabea Osol/RND