Streit um Beitragsfreiheit der Pflegekammer: Sozialministerin Reimann in der Kritik

Der Streit um die Beitragsfreiheit der Pflegekammer scheint sich zuzuspitzen. Nachdem das Sozialministerium die Online-Mitgliederbefragung gestartet hat, es aber zu einer Sicherheitspanne kam, positioniert sich nun Pflegekammerpräsidentin Nadya Klarmann in einem Brief gegen das SPD-geführte Haus.

In dem Schreiben, das der NP vorliegt und an Ministerin Carola Reimann und Staatsekretär Heiger Scholz gerichtet ist, heißt es: „Eine dauerhafte Finanzierung der Pflegekammer über Mittel des Landes benachteiligt die Finanzautonomie der Pflegekammer und gefährdet die Verwirklichung dieses Zieles des Gesetzgebers.“ Denn im Kammergesetz ist eindeutig vorgesehen, dass die Kammer verpflichtet ist, Beiträge zu erheben.

Wegen des langanhaltenden Streits um den Fortbestand der Kammer und verschickte Beitragsbescheide hatte sich Reimann in der Vergangenheit eindeutig positioniert: Mit ihr werde es nur eine beitragsfreie Kammer geben. Das Land hatte dafür eine Anschubfinanzierung vorgesehen, die es möglich machen sollte, die bereits gezahlten Beiträge zurückzuerstatten. Die Kammerversammlung will darüber eigentlich am Dienstag entscheiden.

Kammer will nicht länger „politischer Spielball“ sein

Doch es gibt juristische Schwierigkeiten, auf die Nadya Klarmann in ihrem Schreiben hinweist: Wegen der rechtlichen Lage muss zuerst das Geld vom Land fließen. Aber das Land will zuerst die Zusicherung der Beitragsfreiheit.

Aus Kammerkreisen ist derweil aber zu hören, dass man nicht länger zum politischen Spielball gemacht werden wolle. Sollte das Sozialministerium als Aufsichtsbehörde nicht einlenken, werde man den Beschluss über die Beitragsfreiheit am Dienstag nicht fällen, sondern auf eine kommende Sitzung verschieben. Kammerpräsidentin Klarmann sagte der NP: „Ich bin nach wie vor an einer guten Lösung interessiert.“

Die Stimmung in den Landtagsfraktionen spiegelt ein ähnliches Bild wider: Das Sozialministerium wird in dieser Frage massiv kritisiert.

Sylvia Bruns ( FDP) fällt gegenüber der NP ein vernichtendes Urteil: „Das ist eine Bankrotterklärung des Sozialministeriums.“ Die Frage der Beitragsfreiheit müsse endlich eindeutig geklärt werden. Dies gelte auch für die Zukunft der Kammer. Nach der Datenpanne bei der Mitgliederbefragung müsse die Umfrage neu gestartet werden – mit eindeutigen Fragen. Nämlich ob eine Kammer gewünscht ist und ob die Mitglieder eine Beitragsfreiheit wollen.

Auch Meta Janssen-Kucz (Grüne) hält an ihrer Einschätzung fest: „Das Vorgehen des Ministeriums ist absolut dilettantisch.“ Die Landesregierung verliere so an Vertrauen.

Sozialministerium will an Mitgliederbefragung festhalten

Eine Debatte, die sich auch in der vergangenen Woche im Sozialausschuss abzeichnete. Dort forderten alle Fraktionen einhellig, dass die Befragung gestoppt und neu aufgezogen werden solle. Das Sozialministerium machte aber deutlich, dass die bereits ausgefüllten 7000 Fragebögen Bestand behalten sollen.

Bei dem sozialpolitischen Sprecher der SPD, Uwe Schwarz, trifft die Position des Ministeriums auf wenig Verständnis: „Wir haben alle ein hohes Interesse an der Meinung der Pflegekräfte. Doch diese Entscheidung darf nicht von einer zusätzlichen Dauerdebatte über Manipulation überschattet werden.“ Außerdem fordert auch er eine neue Fragestellung. Die bisherige sei in „hohem Maße unglücklich“.

Innerhalb der SPD-Fraktion macht sich zudem immer mehr Unzufriedenheit breit. Das Handeln der Sozialministerin sei für viele nicht nachvollziehbar, erzählen sich die Abgeordneten hinter vorgehaltener Hand. Eine Stimme macht deutlich: „Die Fraktion ist schon seit geraumer Zeit ziemlich sauer über das Agieren der Hausspitze.“ Sollte es tatsächlich darauf hinauslaufen, dass die Entscheidung über die Beitragsfreiheit verschoben werde, werde es zu einem neuen Konflikt zwischen der Fraktion und Ministerin Reimann kommen.

Von Mandy Sarti