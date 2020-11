Hannover

Nachdem der Parteitag der CDU verschoben wurde, ist in der Partei eine hitzige Debatte entfacht. Mit der NP spricht Tilman Kuban, Chef der Jungen Union (JU), über den digitalen Fortschritt der Partei.

Herr Kuban, der CDU-Parteitag wurde zwar verschoben, unsicher ist aber immer noch, wie der neue Vorsitz gewählt werden soll. Hängt ihre Partei in der Digitalisierung hinterher?

Das gesamte deutsche Parteienwesen hängt in der Digitalisierung hinterher. In einer Zeit, in der von den Menschen verlangt wird, im Homeoffice zu arbeiten und Kinder im Homeschooling zu unterrichten, hat man es verpasst, die rechtlichen Voraussetzungen für Politik anzupassen. Die Digitalisierung ist im Parteienrecht nicht angekommen.

Wenn man Sie so hört, lässt sich eine gewisse Enttäuschung wahrnehmen. Was muss jetzt geschehen?

Technisch sind digitale Wahlen möglich, aber rechtlich sind sie es noch nicht. Das darf 2020 nicht die Realität sein. Deswegen muss jetzt schnell geklärt werden, ob es für digitale Wahlen eine Verfassungsänderung braucht oder ob – so wie ich es annehme – auch eine einfache gesetzliche Regelung genügt. Ich sehe einen starken Willen auch über die CDU hinaus, sich endlich mit dieser Frage zu beschäftigen. Dieser Wille muss kanalisiert und zügig umgesetzt werden, dann ist eine Änderung bis Januar denkbar.

Die Verschiebung des Parteitags hat vor allem Friedrich Merz unmütig gestimmt und die Partei ganz schön durchgerüttelt. Er witterte dahinter, dass die Partei verhindern wolle, ihn zum Vorsitzenden zu machen. Wie sehen Sie das?

Es ist gut, dass die Diskussion jetzt beendet ist und wir uns auf inhaltliche Fragen konzentrieren können. Es gilt eine riesige Pandemie zu bewältigen. Die Menschen interessiert, ob sie ihren Arbeitsplatz behalten, ihre Kinder zur Schule gehen können und wie ihre Großeltern gesund bleiben, aber weniger, welches CDU-Format zu welchem Zeitpunkt stattfindet.

Es muss um Zukunftsthemen gehen

Einigen Mitgliedern der JU sind die Aussagen von Friedrich Merz bitter aufgestoßen. Am Dienstag wird das Ergebnis ihrer Befragung erwartet. Das ist wichtig, immerhin stellt die Junge Union zehn Prozent der Delegierten. Wird sich die Debatte auf das Votum auswirken?

Natürlich gibt es unter den Mitgliedern unterschiedliche Meinungen zu den Kandidaten. Jetzt zu prognostizieren, ob die Debatte Nachteile für einen Kandidaten hatte, wäre ein Blick in die Glaskugel.

Was muss der Kandidat denn inhaltlich mitbringen, um zu überzeugen?

Wir wollen dieses Jahrzehnt gestalten. Deshalb muss es um Zukunftsthemen gehen. Derzeit steht die Bewältigung der Pandemie im Fokus, aber wir wollen weiter denken. Deutschland muss in der digitalen Bildung besser werden, wir wollen Innovationsweltmeister bleiben, mehr auf Umweltschutz und Nachhaltigkeitkeit setzen und den Zusammenhalt zwischen Jüngeren und Älteren stärken.

Sie selbst sagen, es brauche weder einen „Trickser“ noch einen „Spalter“, bei welchem CDU-Kandidaten sind diese Eigenschaften denn am wenigsten ausgeprägt?

Ich glaube, die Aussage ist bei den Kandidaten angekommen und es ist gut, dass sie sich jetzt geeinigt haben. So können wir mit einer frischen Parteiführung in das neue Wahljahr starten.

Politische Elternzeit ins Spiel gebracht

Wenn man auf das Alter der Kandidaten blickt, ist frisch nicht unbedingt das passende Wort. Und auch die Tatsache, dass keine Frau im Rennen ist, ist nicht sehr fortschrittlich. Gibt Ihnen das nicht zu denken?

Die CDU hatte 20 Jahre lang eine Parteivorsitzende und 15 Jahre eine Kanzlerin. Darauf sind wir stolz. Dass es in der Partei aber auch noch Männer gibt, die was können, ist nicht ganz abwegig. Wir müssen uns in Sachen Frauenförderung nicht verzwergen.

Abgesehen von der Parteiführung sieht es in der CDU aber recht dünn aus, was den Frauenanteil betrifft. Auf dem Parteitag ist deshalb auch die paritätische Besetzung der Führungsposten ein Thema. Wie soll das funktionieren?

Mir wird die Debatte zu sehr auf die Quotierung reduziert. Die Politik in Deutschland braucht insgesamt mehr Frauen, die sich engagieren. Wie das funktionieren kann, darüber ringen wir. Sicher ist aber, dass es nicht nur eine Maßnahme braucht, sondern ein ganzes Konzept. Wichtig sind uns hybride Vorstandssitzungen, zu denen man entweder persönlich erscheinen, aber auch zugeschaltet werden kann. Darüber hinaus müssen die Anfangs- und Endzeiten festgelegt werden. Auch eine politische Elternzeit haben wir ins Spiel gebracht.

Von Mandy Sarti