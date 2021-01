Hannover

Es ist ein Streit über die Abitur-Bedingungen in Niedersachsen entfacht: Welcher Weg ist der richtige? Sollen die Prüfungen abgesagt werden oder genügt es, die Voraussetzungen anzupassen?

Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) will die Prüfungen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absagen. „Mir liegt sehr daran, den Prüflingen auch in der gegenwärtig schwierigen Gesamtlage hochwertige Abschlüsse zuzusichern.“ Eine Absage sei das falsche Signal und er verwies darauf, dass sie so einen „Corona-Makel“ bekommen könnten. Eine finale Planungssicherheit gebe es allerdings nicht. „Wir hoffen sehr, dass sich durch den allgemeinen Shutdown die Gesamtlage derart stabilisiert, dass diese Planungen halten.“

Anzeige

Wenn es nach Julia Willie Hamburg, Fraktionsvorsitzende und Bildungexpertin der Grünen geht, braucht es aber schon jetzt eine finale Entscheidung. „Die Schülerinnen und Schüler sind verunsichert, für sie ist die aktuelle Situation eine Hängepartie“, sagt sie im Gespräch mit der NP. Sie unterstützt dabei die Forderung des Schulleitungsverbandes. Der hatte sich bereits am Mittwoch auf einen Verzicht der Abiturprüfungen und der Abschlussarbeiten an Haupt- und Realschulen ausgesprochen. Stattdessen sollten Durchschnittsnoten gebildet werden. Julia Willie Hamburg macht deutlich, dass die Entscheidung kurzfristig getroffen werden müsse – sollte sich keine Einigkeit zwischen den anderen Ländern herstellen lassen, müsste Niedersachsen notfalls einen Sonderweg gehen.

Alleingang oder bundeseinheitliche Regelung?

Doch hilft ein Alleingang des Landes bei den Schülern bei der Studienwahl? Horst Auditz, Vorsitzender des Philologenverbandes Niedersachsen, zweifelt das an und pocht auf einen einheitlichen Kurs. Es sei „verheerend“ für die Jugendlichen, wenn es keine Vergleichbarkeit der Abschlüsse auf Bundesebene gebe. „Auf Prüfungen vorschnell zu verzichten, ist das falsche Signal. Das relativiert die Bedeutung des Abiturs.“

Auch Mareike Wulf, bildungspolitische Sprecherin der CDU, spricht sich für einen bundeseinheitlichen Kurs aus. Daneben mahnt sie an, dass es aktuell noch zu früh sei, die Entwicklung der Corona-Situation im laufenden Schuljahr vorherzusagen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die FDP fordert deswegen eine Anpassung der Abituraufgaben. Björn Försterling betont, den Schülern sei mit einem „Abschluss light“ nicht geholfen: „Wir brauchen eine Anpassung der Prüfungen an den vermittelten Unterrichtsstoff aber keinen Abschluss mit Durchschnittsnote.“

Von Mandy Sarti