Fredenbeck

Bei einem Streit in einer Flüchtlingsunterkunft in Fredenbeck ( Landkreis Stade) ist ein 23-Jähriger mit einem Messer erstochen worden. Der Mann starb am Samstagnachmittag noch am Tatort, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein 23 Jahre alter Verdächtiger ist von der Polizei festgenommen worden. Er sitzt in Untersuchungshaft. Der Tatverdächtige und das Opfer sind beide Sudanesen. Der Tatverdächtige schweigt bislang zu den Vorwürfen. Die Männer waren in einem ehemaligen Hotel in der Stadt untergebracht.

Von RND/dpa