Hannover

Die Stimmung in der Kultur ist angespannt: Seit mehr als einem Jahr sind kaum Veranstaltungen möglich. Viele Künstlerinnen und Künstler sind in ihrer Existenz bedroht – eine richtige Öffnungsstrategie gibt es noch nicht. Für die FDP Anlass, erneut eine Perspektive zu fordern.

„Bis zum letzten Quartal war das Virus selbst der Hauptgrund, warum Kunst und Kultur in Quarantäne gehen mussten. Aber spätestens seit diesem Quartal ist die verkorkste Impfkampagne der Bundesregierung und der Landesregierung ein entscheidender Grund, warum Kulturschaffende und Kulturstätten weiter in Quarantäne bleiben“, warf der Liberale Lars Alt am Mittwoch im Landtag der Landesregierung vor.

Viele andere Länder hätten vorgemacht, wie es besser ginge: Außenbereiche von Clubs, Bars und Kulturstätten könnten dort öffnen. Nur in Deutschland und Niedersachsen fehle es an einer echten Perspektive. Er ist überzeugt: „Der Open-Air-Sommer 2021 ist grundsätzlich möglich.“ Er verwies dabei auf Evidenzen, die besagen, dass das Infektionsrisiko draußen deutlich geringer ist als drinnen. Zudem forderte er eine Exit-Strategie für die Kultur.

SPD und Grüne haben kein Verständnis für #allesdichtmachen

Lars Alt bezog auch Stellung zu der Aktion #allesdichtmachen von mehr als 50 Schauspielerinnen und Schauspielern, die in den vergangenen Tagen massiv kritisiert wurde. Er bat um Verständnis für die Rolle der Kultur.

Ein Punkt, der bei den anderen Fraktionen auf Widerstand stieß. Hanna Naber (SPD) warf dem Liberalen einen Duktus vor, der „Wasser auf den Mühlen der Gegner unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung“ sei. Die Beiträge der Aktion seien ein Schlag ins Gesicht für die Pflegekräfte und all diejenigen, die an dem Virus erkrankt seien. „Das ist eine legitime Form der Meinungsfreiheit, aber kein kultureller heiliger Gral.“ Vielmehr gehe es darum, die Menschen zu fördern, die seit Beginn der Pandemie nicht mehr auftreten könnten.

Auch Eva Viehoff (Grüne) stellte klar: „Es handelt sich bei den Schauspielerinnen und Schauspielern dieser Aktion um Menschen, die eher weniger Not leiden.“ Für diejenigen, die seit Beginn der Pandemie an ihre existenziellen Grenzen gestoßen sind, forderte sie, dass Förderprogramme auferlegt werden, die „Kunst und Kultur wirklich helfen“. Dabei gehe es darum, sie so unbürokratisch wie möglich zu gestalten. Zudem forderte sie, dass Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) in den Haushaltsberatungen entsprechende Weichen für die Branchen lege.

Laut einer Blitzumfrage des Musiklandes Niedersachsen unter soloselbstständigen Musikerinnen und Musikern mussten wegen der Pandemie 40 Prozent ihre Selbstständigkeit aufgeben. Fünf Prozent der Befragten erhalten Harz IV, 68 Prozent hingegen haben laut der Erhebung keinen Anspruch auf die staatliche Leistung. Zwölf Prozent der Befragten gaben an, sich derzeit mit ihren Mitteln aus der Altersvorsorge finanziell über Wasser zu halten.

Minister Thümler will warten, bis Inzidenzen sinken

Minister Björn Thümler blieb in Bezug auf die finanzielle Situation der Künstlerinnen und Künstler zurückhaltend, er warf dagegen der FDP vor, keine konkreten Vorschläge zu machen. Man sei mit den Kulturschaffenden in Gesprächen. „Es gibt Konzepte, die die Kulturministerkonferenz entwickelt hat, die auch weitergeleitet worden sind und die die Blaupause dafür sind, wie man wieder einen Öffnungsbetrieb machen kann - dann, wenn die Inzidenzwerte es zulassen.

Wann dieser Zeitpunkt eintritt, bleibt allerdings abzuwarten.

Von Mandy Sarti