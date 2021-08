Stiko gibt Impfstoff ab zwölf Jahren frei - Rückenwind für Impfangebote des Landes?

Hannover

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfehlt die Corona-Schutzimpfung für alle Kinder und Jugendlichen ab zwölf Jahren. Nach sorgfältiger Bewertung neuer wissenschaftlicher Beobachtungen und Daten komme man zu der Einschätzung, „dass nach gegenwärtigem Wissensstand die Vorteile der Impfung gegenüber dem Risiko von sehr seltenen Impfnebenwirkungen überwiegen“, teilte das Gremium am Montag mit und berief sich auf einen Beschlussentwurf. Grundlage für die erneute Prüfung war dabei auch das amerikanische Impfprogramm mit fast zehn Millionen geimpften Kindern.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) begrüßt die Entscheidung der Stiko. „Die Fakten sprechen für die Impfung, ausreichend Impfstoff für alle Altersgruppen ist da.“ Wenn gewünscht, könnte eine Impfung noch in dieser Woche stattfinden. Regierungssprecher Steffen Seibert machte am Montag aber auch deutlich, dass es keine Impfpflicht für Kinder geben werde.

Rückenwind für freiwillige Impfangebote?

Auch in Niedersachsen zeigt man sich erfreut über die neue Empfehlung. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) betonte am Montag: „Die klare Empfehlung der Stiko, dass der Nutzen der Impfung die Risiken überwiegt, dürfte vielen Eltern sowie den betroffenen Kindern und Jugendlichen die Entscheidung für eine Impfung deutlich erleichtern.“ Er sei zuversichtlich, dass die Impfungen so noch einmal deutlich an Schwung gewinnen.

Die Stiko hatte sich im Juni noch anders entschieden und den Impfstoff mangels ausreichender Datenlage nur eingeschränkt freigegeben. Dieser Entschluss sorgte für Druck aus der Politik. Ein Teil der Medizinerinnen und Mediziner verweigerten angesichts der Empfehlung die Immunisierung von Kindern und Jugendlichen. Die Länder schafften daraufhin eigene Angebote, Niedersachsen galt dabei als Vorreiter. Mehr als 30 Prozent der Zwölf- bis 17-Jährigen im Land wurden bereits zum ersten Mal gegen Covid-19 geimpft.

Entsprechend bestätigt fühlt man sich nun. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) machte deutlich: „Die neue Stiko-Empfehlung belegt, dass wir in Niedersachsen richtig gehandelt haben, den Jugendlichen sehr frühzeitig freiwillige Impfangebote zu ermöglichen.“ Zudem gebe die Entscheidung Rückenwind für die Planungen weiterer Angebote zum Schulstart. „Rund um den Schulstart möchten wir weitere freiwillige Angebote machen, damit Jugendliche vor dem Coronavirus bestmöglich geschützt sind, ein Leben in größtmöglicher Normalität verbringen können und ein weiterer Beitrag zur Absicherung von Präsenzunterricht erreicht wird.“

Ärztkammer-Präsidentin: Impfungen gehören in die Hände von Kinderärzten

Doch offenbar teilen nicht alle die Einschätzung der rot-schwarzen Landesregierung. Thomas Buck, Kinderarzt und Mitglied des Vorstandes der Ärztekammer Niedersachsen, stellte klar, dass sich Kinder und Jugendliche nicht unter Druck gesetzt fühlen dürften – Impfaktionen an Schulen lehne er daher ab. „In Praxen von Hausärzten oder Kinder- und Jugendärzten haben wir einen geschützten Bereich, in dem wir Eltern und Kinder viel besser in die Entscheidung einbeziehen können, und gemeinsam von Fall zu Fall abwägen, welchen medizinischen Mehrwert die Impfung bringt.“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Susanne Schütz, sozialpolitische Sprecherin der FDP, begrüßt, dass Eltern und Kinder mehr Klarheit haben. „Es hat sich für die Glaubwürdigkeit dieser Entscheidung gelohnt, eine bessere Studienlage abzuwarten und nicht vor Vorliegen einer ausreichenden Datengrundlage dem immensen politischen Druck nachzugeben.“ Aber auch sie zeigte sich überzeugt, dass die Entscheidung weiterhin nur von Eltern und Kindern getroffen werden dürfe.

Von Mandy Sarti