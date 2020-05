Niedersachsens Steuereinnahmen brechen infolge der Corona-Pandemie dramatisch ein

Hannover

Die Prognosen sind eindeutig: Niedersachsen muss in der Folge der Corona-Krise mit massiven Einnahmeverlusten rechnen. Die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung sehen in der Zeit von 2020 bis 2024 Ausfälle in Höhe von acht Milliarden Euro vor.

„Das ist ein dramatisches Ausmaß“, machte Finanzminister Reinhold Hilbers ( CDU) am Montag in Hannover deutlich. Erstmals seit der Kapitalmarktkrise 2008 habe man es mit solchen Einnahmverlusten zu tun – und die sind gleichzeitig dramatischer als noch vor zwölf Jahren. „Der weltweite Wirtschaftseinbruch in Folge der Corona-Pandemie führt zu Steuerausfällen auf allen staatlichen Ebenen in einem bisher nicht vorgekommenen Ausmaß.“ Es handele sich um eine nie dagewesene Belastung, sagte Hilbers.

Konkret meint das: 2020 wird das Land nur etwa 26,6 Milliarden Euro einnehmen. Das sind 2,8 Milliarden Euro weniger als ursprünglich angenommen. Und auch in den kommenden Jahren wird das Land noch mit den Folgen der Corona-Krise zu kämpfen haben. Für 2021 rechnet man mit 1,1 Milliarden weniger in der Kasse, 2022 sollen es der Schätzung zufolge noch 700 Millionen sein.

„Die strukturellen, dauerhaften Steuermindereinnahmen werden zu Wohlstandsverlust führen und unsere Spielräume erheblich einengen.“ Gleichzeitig kündigte Hilbers an, dass man einen weiteren Nachtragshaushalt verabschieden wolle, um die nötigen Mittel zur Bewältigung der Krise bereitstellen zu können. Hierfür plane man auch Neuverschuldungen.

Finanzminister will zurück zu strenger Haushaltspolitik

Langfristig solle es laut dem Finanzminister aber wieder auf eine striktere Haushaltspolitik hinauslaufen. Er gehe davon aus, dass sich die Konjunktur bereits im kommenden Jahr erholen werde.

Die Oppositionsfraktionen reagierten mit klaren Forderungen auf die Ergebnisse der Steuerschätzung. Stefan Wenzel, finanzpolitischer Sprecher der Grünen, stellte klar, dass dringend ein Konjunkturprogramm her müsse: „Dass Finanzminister Hilbers über Ausgabenminderung orakelt, aber nichts Substantielles zu Konjunkturmaßnahmen sagt, ist irritierend.“ Dafür müssten die nötigen Mittel bereitgestellt werden.

FDP und AfD kritisieren Haushaltspolitik von SPD und CDU

Christian Grascha ( FDP) sprach sich hingegen für eine deutlich angezogenere Finanzpolitik aus: „Wir müssen jetzt eine Kehrtwende in der Haushaltspolitik einleiten. Die Voraussetzung für die Erholung der Staatsfinanzen sind eine gut laufende Wirtschaft in der Zukunft.“ Jede Ausgabe, die den wirtschaftlichen Aufschwung nicht unterstütze, müsse eingestellt werden. „Hätte die Landesregierung in den vergangenen Jahren den Schuldenabbau planvoll vorangetrieben, wären wir auf die aktuelle Krise besser vorbereitet gewesen.“

Einen Punkt, den auch Peer Lilienthal ( AfD) kritisiert: „In Zeiten der Hochkonjunktur hat sich Niedersachsen eine verschwenderische Ausgabenpolitik geleistet, und kaum für schwere Zeiten vorgesorgt.“ Allerdings mit andere Konsequenz: Lilienthal fordert das Ende von Investitionen in Zuwunderungsprojekte.

Mehrdad Payandeh, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes, kritisierte hingegen, dauerhaft Ausgaben zu mindern: „Vor einer Sparpolitik, die die Wirtschaft weiter abwürgt, können wir Gewerkschaften nur warnen.“ Es sei dringend nötig, in Zukunftsprojekte wie Digitalisierung, Klimaschutz, Bildung und Infrastruktur zu investieren.

Von Mandy Sarti