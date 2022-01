Hannover

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sieht durch die Bund-Länder-Beschlüsse zu weiteren Corona-Maßnahmen keine gravierenden Verschärfungen auf das Bundesland zukommen. „Für Niedersachsen kann ich sagen, dass wir es mit keinen nennenswerten Veränderungen zu tun haben werden“, betonte Weil am Freitagabend in Hannover nach den Beratungen der Ministerpäsidentenkonferenz.

Omikron-Variante „verschiebe die Maßstäbe“

Es zeige sich, dass die sogenannte Weihnachtsruhe, die die Landesregierung im Dezember beschlossen habe, dazu beigetragen habe, die Zahl der Infektionen in Niedersachsen deutlich zu dämpfen. Durch die Maßnahmen sei ein Schutzniveau etabliert worden, das auch den jüngsten Beschlüssen der Regierungscheffinnen und -chefs von Bund und Ländern genüge.

Weil betonte, dass die Omikron-Variante des Corona-Virus für künftige Maßnahmen „die Maßstäbe verschiebe“. Zwar sei Omikron wesentlich ansteckender als die bisherigen Varianten, zugleich seien die Krankheitsverläufe aber so viel milder, dass das Gesundheitssystem trotz einer Inzidenz von rund 240 in Niedersachsen noch nicht in Bedrängnis gerate. Dennoch sei derzeit noch nicht klar, auf welches Niveau die Fallzahlen noch steigen können, bis der „Vorteil milderer Infektionen“ aufgebraucht sei und eine Überlastung des Gesundheitssystems drohe.

Zusätzlicher Test für die Gastronomie

Deshalb gelte es jetzt, keine Zeit zu verlieren und die Entwicklung der Omikron-Welle durch ein weiteres Forcieren der Impf- und Boosterkampagne abzubremsen, unterstrich Weil. Niedersachsen hätte mit der im Ländervergleich zweithöchsten Booster-Quote von derzeit rund 45 Prozent gute Voraussetzungen dafür.

Die wichtigsten Nachrichten aus Hannover als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 15 Uhr ihren personalisierten Newsletter mit den Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Hannover. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Freitagnachmittag hatte sich die Ministerkonferenz bei einer Videokonferenz unter anderem darauf verständigt, dass nur noch Geimpfte und Genesene mit zusätzlichem negativen Corona-Test in gastronomische Einrichtungen gehen können. Ausgenommen von der Testpflicht sind Gäste, die bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten haben.

Isolationszeit wird verkürzt

Gleichzeitig wurde eine Verkürzung der Isolationszeit Infizierter und der Quarantänedauer für Kontaktpersonen beschlossen. Zudem soll fortan die Möglichkeit bestehen, sich nach sieben Tagen mit einem PCR-Test oder einem anerkannten Schnelltest freizutesten.

Die Kontaktbeschränkungen sollen unverändert bleiben. Derzeit gilt eine Obergrenze von zehn Personen für private Treffen. Sind Ungeimpfte dabei, darf sich nur ein Haushalt mit zwei weiteren Personen treffen.

Tests in der Schule „bis auf Weiteres“

Vor dem Präsenzunterricht in Schulen müssen sich Kinder und Jugendliche in Niedersachsen auf eine verlängerte tägliche Testpflicht einstellen. „Wir werden nicht nur wie es zunächst hieß in der ersten Woche nach Schulbeginn täglich testen, sondern bis auf Weiteres“, sagte Weil. Wie lange dies genau gelten soll, sagte der Regierungschef zunächst nicht.

Am Montag beginnt wieder der Unterricht nach den Weihnachtsferien. In der ersten Schulwoche sind jeden Tag Tests vorgesehen. Dies gilt nicht für Kinder, Jugendliche sowie Beschäftigte an den Schulen, die bereits gegen das Coronavirus geimpft oder von einer Covid-Infektion genesen sind. Die Betroffenen sollen sich zu Hause vor Beginn des Unterrichts testen – damit soll verhindert werden, dass bei einem positiven Test eine mögliche Corona-Infektion in die Schule getragen wird. Die Tests werden von den Schulen gestellt.

Von epd/dpa/lni