Hannover

Die Oberbürgermeisterkonferenz des Niedersächsischen Städtetages hat Land und Bund aufgefordert, angesichts der rasant steigenden Corona-Fallzahlen schnell schärfere Maßnahmen zu ergreifen. Die von den Kommunen kritisierte Schließung der Impfzentren habe die Impfkampagne in Niedersachsen ins Stottern gebracht, sagte der Interimsvorsitzende der Oberbürgermeisterkonferenz, Frank Klingebiel aus Salzgitter am Sonnabend. „Wir müssen beim Impfen bessere Angebote, aber auch mehr Druck machen.“

Dazu gehöre etwa, dass es für Ungeimpfte weiterhin keine kostenlosen Coronatests geben sollte, forderte die Konferenz. Sie legte einen Katalog von zehn Maßnahmen für den Corona-Winter vor. Darin sind eine Erhöhung der Zahl der Mobilen Impfteams sowie mehr Personal zur Kontaktnachverfolgung von positiv getesteten Personen aufgelistet. Die Auffrischimpfung sollte für alle Personen unabhängig vom Alter sechs Monate nach der Zweitimpfung möglich sein, fordern die Bürgermeister.

Bürgermeister: Niedersachsen soll 2G ausweiten

Die Oberbürgermeisterkonferenz spricht sich für die Einführung einer Impfpflicht in Alten- und Pflegeheimen, Krankenhäusern, Kindertagesstätten und Schulen aus. Sie fordert vom Bund für die Kliniken die umgehende Wiedereinführung der Bettenfreihaltepauschale wie in der zweiten Corona-Welle, einen Corona-Mehrkostenzuschlag und einen Ganzjahresausgleich.

Niedersachsen sollte nach dem Willen der Kommunalchefs möglichst noch in der nächsten Woche in der Corona-Verordnung eine landesweite 2-G-Regelung im Gastronomie- und Freizeitbereich in geschlossenen Räumen einführen. Am Arbeitsplatz sollte bundesweit 3G gelten.

Von RND/epd