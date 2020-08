Der Schulstart gestaltet sich in diesem Jahr besonders schwierig: Nachdem zuerst geklagt wurde, dass die Hygienekonzepte nicht eingehalten werden können, kommt es nun zur zweiten Sorgenwelle: Die Unterrichtsversorgung sei so unklar, dass noch nicht sichergestellt werden könne, ob der Präsenzunterricht wirklich funktionieren kann, klagen Verbände.

Leere Klassenzimmer: Noch sind die Stühle in der IGS-Mühlenberg unbesetzt, ab Donnerstag sollen in den Klassenräumen aber wieder alle Kinder unterrichtet werden. Doch die Kritik am Plan von Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD), zu einem „eingeschränkten Regelbetrieb“ zurückzukehren, wächst. Quelle: Rainer Dröse